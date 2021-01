River | Marcelo Gallardo dijo que ante Palmeiras no tienen margen de error y defendió al equipo: “No somos un desastre”

Señaló que no tiene a los titulares confirmados, aunque ratificó en el arco a Armani pese a sus flojas actuaciones: “Nunca estuvo en duda”.

Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos a pocas horas del choque decisivo entre River y Palmeiras que determinará cuál será el finalista de la Copa Libertadores. Fiel a su estilo, el entrenador habló de todo y señaló que su equipo “tiene que sobreponerse a las frustraciones y enfrentar este partido como una final”. Defendió también a Franco Armani tras sus errores y confirmó que será titular mañana.

“Mañana tenemos un partido que vamos a tener que remar porque vamos de atrás, contra un rival difícil y me quiero aferrar a esas posibilidades que tenemos”, lanzó Gallardo, a modo de mensaje positivo.

Con respecto a las derrotas ante Palmeiras e Independiente, el entrenador señaló que tuvieron errores y que deben reponerse rápido.

“Dependerá de nuestra capacidad para sobreponernos a las frustraciones que vivimos en estos dos partidos y afrontar este partido como una final que no te da chance y no te permite ningún error. Y creo que estos partidos existen. Nos aferraremos a eso”, indicó.

Gallardo no quiso confirmar el equipo porque espera ver la recuperación física de sus jugadores, aunque sí, ante una consulta puntual, ratificó a Franco Armani como arquero: “Franco Armani va a jugar y no nunca estuvo en duda. Es un arquero de Selección y siempre nos dio alegrías. Él también comete errores”, lo defendió.

Además, también le apuntó a sus críticos y desmintió los rumores de que un resultado negatovo en la Copa Libertadores adelantaría su salida del Millonario.

“La crítica bien intencionada es noble. A la crítica malintencionada no le doy ni cinco de pelota. Hace rato me vienen diciendo: ‘Te están esperando’. Que sigan esperando. Yo sé de dónde vengo, lo que me costó llegar acá y cómo trabaja mi equipo”, señaló.

Pero el tema no terminó ahí: “Los que me están esperando, que me sigan esperando, porque a mí no me va a dañar un resultado de fútbol. No les voy a pedir que lo hagan con argumentos, porque no lo van a hacer. No les pediré que lo hagan con dignidad, porque no lo van a hacer”.

“Será que hemos hecho las cosas muy bien en estos años y a mucha gente no le gusta. Y eso que no hemos tenido, mismo en la victoria, situaciones de nuestra parte, de jugadores y de mi grupo de trabajo ni mío, chapeando por lo logrado. Jamás. No es nuestra esencia”, disparó.

Por último, prefirió no hablñart de su futuro, aunque, como cada años, dijo que se tomará su tiempo para definir que hará: “No vine a confirmar temas de mi futuro. Cuando termine mi participación en esta Libertadores haré el análisis que digo que hago siempre, con mayor detenimiento. Hablaré con mi cabeza y veremos cómo seguimos”.

“Estoy en un club que nos exige y nos expone demasiado. Y en estos años aprendí a no creerme esos elogios desmedidos y exagerados porque esto no deja de ser fútbol. Todo el tiempo estamos lidiando entre aciertos y errores. Sé convivir con eso”, finalizó.