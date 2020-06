Retienen en General Pico a un conductor de Pellegrini

La Policía, ayer jueves a la mañana, en uno de los accesos a esta ciudad (sobre la rotonda del Aeroplano), interceptó y retuvo a un automovilista bonaerense que venía a General Pico a buscar unos repuestos. No tenía el permiso provincial para circular por La Pampa y había ingresado a la provincia por caminos vecinales, evadiendo los puestos camineros.

Ayer a la mañana, cerca de las 10, a metros de la rotonda del Aeroplano, ubicada en el cruce de las rutas provinciales 1 y 102, interceptó a un hombre de apellido Constanzo, que viajaba a bordo de una camioneta Volkswagen Saveiro de color blanca procedente de la localidad bonaerense de Pellegrini. El automovilista poseía el permiso nacional para circular, pero no el provincial, porque no lo había podido tramitar.

Luego adujo que había ingresado a la provincia de manera ilegal (circulando por caminos vecinales y evitando los puestos de control) y que había viajado hasta Pico, en busca de unos repuestos para un taller. También dio cuenta que se encontraría con el vendedor en la rotonda para hacerse de los repuestos y luego se marcharía. La policía le retuvo el vehículo, que quedó a disposición del fiscal general Armando Agüero, y se le inició una causa por infracción al artículo 205 del Código Penal.