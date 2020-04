Renegociación de la deuda: Alberto Fernández recibe a los gobernadores

El presidente Alberto Fernández se reúne este jueves con gobernadores y al jefe de Gobierno porteño para informar la propuesta argentina.

El presidente Alberto Fernández recibe este jueves a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Quinta de Olivos para interiorizarlos sobre la propuesta argentina para la renegociaciación de la deuda externa.

La reunión se realizará a las 16 en la residencia de Olivos y también participará el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

El propio Fernández y también Guzmán serán los encargados de hablar en el encuentro, que se retransmitirá por teleconferencia para quienes no puedan estar presentes. Allí se les informará a los mandatarios provinciales los pasos que dará el Gobierno respecto a la renegociación de la deuda.

Algunos gobernadores no podrán asistir, como el de Córdoba, Juan Schiaretti, por recomendación médica, y lo representará su vice, Manuel Calvo; y tampoco estará el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ya que están suspendidos los vuelos a Buenos Aires desde su provincia, por lo que estarán presentes a través de videoconferencia.

Tampoco estará presente presencialmente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien, en una entrevista radial, anticipó hoy que, “por una cuestión de responsabilidad” no asistirá al encuentro convocado para las 16 en la Quinta de Olivos, tras haber visitado el viernes pasado un hospital en la localidad de San Martín donde se confirmaron 15 casos de coronavirus.

Por su parte, Rodríguez Larreta confirmó su asistencia y dijo que concurrirá “con un espíritu constructivo y de colaborar”.

Días atrás, Alberto Fernández había dicho que la pandemia del coronavirus “afecta la renegociación de la deuda, como afecta a toda la economía global”, pero, al mismo tiempo, había remarcado que “la negociación va bien”.

“Haremos la oferta. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país”, aseveró Fernández días atrás.

Este miércoles, el gobierno argentino solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) autorización para emitir bonos por un monto total de hasta US$ 50.500 millones en el país del Norte, en el marco del proceso de reestructuración en el que prevé un canje de títulos viejos por nuevos a los tenedores que acepten la propuesta.

Se trata de un paso previo a la inminente presentación de la oferta de reestructuración de la deuda a los acreedores con deuda argentina emitida bajo legislación extranjera, que fue seleccionada por el Gobierno para la operación, que asciende a cerca de 68.800 millones de dólares.

La nota enviada por el Palacio de Hacienda a la SEC solicita autorización para la emisión de nuevos títulos por US$ 20.000 millones, que se suman a otro pedido formulado varias semanas atrás por otros US$ 30.500 millones, con lo que la suma total asciende a US$ 50.500 millones.