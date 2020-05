Refuerzan controles en rutas para el domingo familiar

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció que hoy, en el marco de la habilitación para los encuentros familiares, se reforzarán los controles en las rutas, con una logística similar al Operativo Vida, con el objetivo de prevenir en materia de seguridad vial.

En diálogo con Radio Noticias, el mandatario destacó que la decisión de habilitar por única vez los encuentros familiares fue recibida «con una gran aceptación» y consideró que «va a ser desarrollada con mucha responsabilidad, como viene siendo hasta ahora».

A su vez, explicó que la medida se tomó luego de un profundo análisis. «Veíamos una presión social latente, de que era necesario recargar las energías porque viene el invierno, está empezando el pico de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires y no sabemos cuál va a ser la cuantía de la onda expansiva».

Este fue uno de los elementos que pesaron a la hora de tomar la decisión. «El lunes ya van a ser 60 días de cuarentena, la enorme mayoría de los pampeanos tomó los recaudos y no pudieron verse familiares, así que es el momento justo», amplió.

En ese sentido, indicó que el jueves por la mañana lo estudiaron en base al clima, debido a que en la semana entrante llegarán «las bajas temperaturas, y como esto también necesitaba un ingrediente de utilización de los patios, los espacios abiertos dentro de cada hogar, creemos que fue el momento adecuado».

Flexibilidad.

Ziliotto confirmó que se podrá viajar entre localidades y aclaró que el horario previsto, de 10 a 18, puede flexibilizarse. «No vamos a detener a una persona porque salió a las 9 de la mañana de su localidad o llegó a las 19. Pero no salgamos a las siete de la mañana con la ventanilla baja y desabrigados, porque la mayoría de los casos sospechosos que estamos testeando tienen que ver con las gripes propias de la época», reveló.

De todas maneras, aclaró que habrá «un fuerte control en las rutas, en sintonía a lo que es el Operativo Vida durante las vacaciones en el verano, para garantizar la seguridad vial y no el cumplimiento de la cuarentena».

«Mañana (por hoy) es todo responsabilidad social. El control del Estado pasa por la prevención, por la presencia de la Policía que mucha veces da tranquilidad», enfatizó y remarcó que para trasladarse no hace falta ningún permiso.

También afirmó que, si bien no se impuso un límite de edad, es necesario «proteger al grupo de riesgo. El lema es ‘este va a ser un encuentro familiar, que el próximo sigamos estando todos’. Mañana va a ser un ejercicio de ciudadanía, creo que hay que responder con conciencia social».

«Día a día».

Consultado sobre la posibilidad de que se repita este tipo actividades, Ziliotto precisó que «esto es día a día». En esa línea, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el Area Metropolitana de Buenos Aires y consideró que «nosotros no tendremos pico y todo lo que nos puede llegar es la onda expansiva, pero cuando la curva empieza a bajar uno puede empezar a tomar otro tipo de decisiones. Pero siempre en el día a día».

El mandatario destacó que en el último decreto, el presidente Alberto Fernández delegó la toma de decisiones en las autoridades provinciales, «teniendo en cuenta que ayer (por el viernes) 19 provincias no tuvieron casos positivos. Hay un dato muy alentador, que realmente marca cómo se ha trabajado, con fuerte presencia del Estado y una gran conciencia social».

Retomar «la ruta».

Por otro lado, Ziliotto comentó que el pasado lunes hubo una reunión de gabinete en la que «tratamos de volver a la ruta del 1 de marzo, y empezamos a plantear cómo de a poco volvemos, especialmente con acciones que hoy no exigen una disponibilidad económica inmediata, porque tampoco sabemos cuál va a ser el pico del contagio ni tampoco el piso de la crisis económica, aunque creo que en la provincia detectamos el piso». En ese sentido, destacó que la vuelta de la actividad industrial permitirá un rebote en la economía provincial.

Finalmente, con respecto a la situación financiera de La Pampa, destacó que «estamos aguantando bien, porque siempre hemos sido precavidos, siempre hemos tenido fondos anticíclicos. La herencia recibida en esto es un gran valor, inversamente proporcional a lo que pasó a nivel nacional».

Las clases, en primavera.

El mandatario pampeano deslizó que, probablemente, «la vuelta de las clases tendrá que ver con la llegada de la primavera», principalmente «por una cuestión climática». A su vez, consultado por la habilitación de más actividades, entre ellas los deportes individuales, aclaró que «no hemos dejado de analizar todas las cosas que nos faltan hacer».

«En todas estamos trabajando, siempre merituamos cuando es el momento justo, analizando la evolución de la pandemia no solo en la Argentina sino en el resto del mundo. No descartamos nada, pero tampoco garantizamos cuándo sería», amplió.

En ese sentido, remarcó que se avanza «etapa por etapa» y destacó que la cuarentena obligatoria tuvo buenos resultados, permitiendo que hayan transcurrido más de 30 días sin nuevos casos positivos. El gobernador también resaltó que la rigidez establecida en el ingreso a la provincia fue «la clave del éxito».

«Fuimos liberando las actividades productivas, tratando de que la mayor cantidad de gente vuelva a trabajar. Nos faltan las más complicadas, las que el Gobierno nacional no ha descentralizado, las que significan aglomeración», agregó.

«Con extrema prudencia».

En sintonía con las declaraciones que brindó el gobernador Sergio Ziliotto, desde el Ministerio de Seguridad solicitaron que quienes circulen en las rutas de la provincia, en el marco de los encuentros familiares autorizados para hoy por el Gobierno de la provincia de La Pampa, lo realicen «con extrema prudencia para evitar siniestros viales que pueden opacar un domingo de reencuentros con seres queridos».

En esa línea, reiteraron que durante la jornada de hoy «las fuerzas de seguridad provinciales realizarán controles en las rutas nacionales y provinciales, que conectan las localidades pampeanas, con la finalidad de prevenir y cuidar a todos los que transiten por ellas».

Por estos motivos, desde el Ministerio de Seguridad aconsejaron a los conductores «seguir todas las medidas de seguridad vial que se contemplan en la ley, como lo son el uso obligatorio de luces, cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas y mínimas establecidas, no consumir alcohol, no utilizar el celular mientras se conduce y respetar las medidas sanitarias y epidemiológicas indicadas por Salud», afirmaron.

Finalmente, desde la cartera, que conduce Horacio Di Nápoli apelaron «a la responsabilidad social y ciudadana de todos los comprovincianos, para que este domingo represente un festivo encuentro familiar sin dificultar y entorpecer el trabajo llevado adelante por el conjunto de los Ministerios que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno de La Pampa. El objetivo primordial es mitigar al Covid-19, preservando la salud y seguridad de todos los pampeanos».