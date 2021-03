Reconocen a docentes y no docentes con 25 años de trabajo

El Rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa informó que hoy se iniciarán los actos de entrega de medallas de reconocimiento a los 25 años de servicio al Personal Docente y No docente correspondientes al año 2020. Se trata de actos programados con anterioridad que debieron ser suspendidos por las medidas sanitarias dispuestas ante la pandemia de Covid-19.

Hoy a las 18 en la sede del Rectorado de General Pico, Calle 9 N° 820, recibirán distinciones de la Facultad de Ciencias Humanas, la docente Claudia Azucena Pechín. De la Facultad de Ciencias Veterinarias recibirán medalla las y los docentes Erika Juliana Rosa Galetti; Liliana Rossetto; Claudio Fabián Tobal y María Verónica Vespoli Pucheu. Perteneciente al equipo no docente de esa unidad académica recibirá medalla Ricardo Domingo Braconi.

De la Facultad de Ingeniería recibirán medalla los y las docentes Miguel Fernando Lange; Marisa Raquel Ramborger y Luis Alfredo Tomás Rovere. Del equipo nodocente recibirán medalla por 25 años de servicio Fabiana Soraya Briski y Gabriela Daranzoff.

Del Rectorado piquense recibirá medalla el nodocente Miguel Angel Suárez.

En Santa Rosa.

Se efectuarán actos para la distinción de personal de las Facultades de Agronomía y Ciencias Económicas y Jurídicas; Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Humanas, en actos a efectuarse el jueves 11 de marzo.

A las 17, en el Salón del Consejo Superior, tercer piso de Gil 353, recibirán distinciones docentes de Ciencias Exactas y Naturales, Jaime Nicolás Bernardos; Ricardo Daniel Ernst; José Alberto Gobbi; Marcela Raquel González; José Luis Hierro; Carmen Edit Lambrecht; Walter Alejandro Muiño; Ana María Parras; Alejandro Gustavo Petrovich; Mónica Adriana Pires y Laura Mabel Wisner.

A la hora 18, en el mismo lugar, docentes y no docentes de Agronomía y Ciencias Económicas y Jurídicas. De Agronomía recibirán medalla la docente María Claudia Trotta y de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, recibirán medalla los y las docentes Carlos Ricardo Barbero; Carlos Ramón Castro; María Lis Fraire; Iván Gerardo Lopez Radits; Nicolás Alberto Lorda y Graciela Mirta Pellegrino.

A la hora 19 recibirán medallas las y los docentes y no docentes de la Facultad de Ciencias Humanas. Recibirán medalla María Esther Folco, Lucía Inés Rivas y Jorge Alberto Warley. Del Colegio de la UNLPam Griselda Beatriz Gugliara y Enrique Roberto Leaniz. Del personal no docente recibirá medalla Pablo Gabriel Rodríguez.