Recomendaciones de Producción sobre Triquinosis

El Ministerio de la Producción, como cada año, reiteró las medidas preventivas ante la enfermedad de la Triquinosis, entre las cuales recomienda a los productores que faenen, realizar los análisis correspondientes.

El anuncio tiene que ver con el transcurso del período invernal el cual marca la realización de las tradicionales carneadas domiciliarias en la Provincia.

La Triquinosis es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre, relacionada con los hábitos alimentarios de la población, en este caso el cerdo es la especie animal más relacionada con los brotes humanos por la ingesta de carne cruda (salame, chorizo seco, longaniza, jamón y bondiola) o que no esté bien cocidas.

Sobre ello, Ricardo Baraldi, director de Ganadería, recordó que ante la época de carneadas en la zona “es un buen momento para hacer este tipo de recomendaciones”. En ese sentido señaló que desde el Ministerio se trabaja hace más de 10 años con el Plan de Control y Prevención de Triquinosis. Para ello comentó que la Provincia tiene un sistema de red de laboratorios conformado por 41 laboratorios distribuidos a lo largo de la Provincia en distintos municipios, a los cuales se suman más de 20 laboratorios privados de análisis veterinarios. “Esto -dijo-, nos deja tranquilos porque tenemos una gran red de prevención en la Provincia, por lo tanto si aparece algún caso, hoy no hay excusas para no hacer los análisis por no tener un laboratorio cerca”.

Baraldi manifestó que si bien se trata de una práctica que “como sabemos viene a lo largo de las generaciones, igualmente recomendamos que tomen una muestra de cada cerdo faenado, como también con los jabalíes, ya sea del músculo intercostal (entre las costillas) o del músculo carretero (en la base de la carretilla), lo acerquen al laboratorio en una bolsa y esperen a tener los resultados para embutir los alimentos en salazón”.

Por otra parte aclaró que “no hay riesgo cuando la carne es cocida, de todas maneras lo recomendable siempre, es esperar el resultado de los análisis para hacer el fiambre casero”.

Si bien dentro de la Provincia se puede decir que aparecen casos aislados, la enfermedad no deja de estar presente. Las estadísticas, según detalló el funcionario muestran que “en 8 o 10 años pasamos de tener 25 casos por mes a 1 caso por año. Con lo cual las campañas están dando resultado, de todas maneras hay que seguir concientizando”.

El Ministerio de la Producción conforma la Mesa Provincial de Enfermedades Zoonóticas junto al Ministerio de Salud, Senasa, el Colegio Veterinario y el INTA. “En ese marco tenemos una serie de actividades conjuntas, entre ellas brindar charlas en las escuelas tanto de nivel primario como de secundario, ya que a través de los chicos es una estrategia que causa impacto y nos ha servido para llegar a las familias”, indicó el director.

Expresó también que hay que tener mucho cuidado porque es una enfermedad con la cual afectamos directamente a nuestro entorno, “ya sea familiar como grupos de amigos porque son los primeros con quienes compartimos las facturas”.

En cuanto a la parte comercial, dijo que se recomienda no comprar alimentos que no estén rotulados, “dichos rótulos prestan una seguridad alimentaria ya que cuentan con una serie de inscripciones donde figura la habilitación de Ganadería de la planta de chacinados, la habilitación del producto dado por Epidemiología de la Provincia, con lo cual se da un respaldo a la inocuidad alimenticia de ese producto”.