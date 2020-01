“Ser Presidente fue un honor, algo único, y al mismo tiempo una carga gigantesca“, se sinceró Macri: “Sentía que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”, agregó.

Y mencionó los inconvenientes que le trajo, por ejemplo, la propuesta de corregir la Asignación Familiar: “No sobreviví ni al radicalismo. El radicalismo mandó un proyecto al Congreso para decir que por ley no se podía tocar eso. A mí me parecía que era lo lógico, que un chico de La Matanza tiene que cobrar lo mismo que un chico del sur de La Pampa, pero no“, sostuvo.

En cuanto a la economía, mencionó sin filtro: “Yo siempre les decía a todos ‘cuidado que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a la mierda’”.

Y se refirió a la crisis económica que se originó en 2018 y por la que su gobierno tuvo que pedir al FMI unos 46 millones de dólares: “No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla“.