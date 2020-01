Real venció al Atlético por penales y se quedó con la Supercopa de España

Real Madrid se consagró campeón de la Supercopa de España ante Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, en el triunfo por penales (4-1), luego del empate sin goles en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

El equipo del francés Zinedine Zidane, quien disputó nueve finales como entrenador y ganó todas, fue efectivo en la tanda de penales, mientras que el “colchonero” solo convirtió uno de los tres remates de que dispuso.

El clásico madrileño en Yeda tuvo un momento decisivo cuando el uruguayo Fernando Valverde, en el segundo tiempo complementario, a falta de cinco minutos para el final, le cometió una dura infracción, desde atrás, al delantero Álvaro Morata en su camino al gol.

Valverde recibió la roja directa, pero cumplió con su cometido. Morata no pudo definir ante Courtois y Real Madrid se mantuvo en carrera.

Hasta el propio Simeone entendió que Valverde, elegido posteriormente como mejor jugador del partido, hizo lo correcto. El “Cholo” tocó la cabeza del uruguayo en su retirada de la cancha en señal de comprensión y consuelo. “Esa fue la jugada más importante del encuentro y cualquiera hubiera hecho lo mismo”, justificó posteriormente el técnico argentino.

Las emociones en el choque entre equipos madrileños se generaron en los últimos minutos del partido y en la etapa complementaria. Los arqueros Oblak y Courtois se lucieron con buenas intervenciones.

El volante Ángel Correa fue titular en Atlético de Madrid y cumplió una buena labor en ataque.

Real Madrid y Atlético de Madrid disputaron la cuarta definición por penales entre Copa del Rey (2), Liga de Campeones de Europa y la Supercopa de España. Todas resultaron a favor del equipo “merengue”.

Atlético de Madrid continúa adelante en el historial de duelos directos ante Real Madrid, pero la diferencia se achicó y lo aventaja tan solo por uno, con un 6-5 total.

Los enfrentamientos entre Simeone y Real Madrid arrojan seis finales en los últimos siete años. El “Cholo” ganó en tres oportunidades (Copa del Rey 2013, Supercopa de España 2014 y Supercopa de Europa 2018) y perdió tres (Liga de Campeones 2014 y 2016 y Supercopa de España 2020).

Por su parte, Zidane continúa haciendo historia en Real Madrid con su décimo título y su novena final conquistada en forma consecutiva.

Zidane está a cuatro del español Miguel Muñoz (14) el máximo ganador de campeonatos como entrenador y va por su récord.

Los defensores Sergio Ramos y Marcelo ganaron su título número 21 en Real Madrid y quedaron a dos de Paco Gento (23).

En la tabla de ganadores de la Supercopa de España, Barcelona continúa como líder con 13 conquistas, seguido por Real Madrid que se acercó con 11.

Síntesis

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Ferland Mendy; Fernando Valverde, Casemiro y Tony Kroos; Luka Modric e Isco; Luka Jovic. DT: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Felipe, José María Giménez y Renan Lodi; Ángel Correa, Héctor Herrera, Thomas Partey y Saúl; Álvaro Morata y Joao Félix. DT: Diego Simeone.

Penales convertidos: Carvajal, Rodrygo, Modric y Ramos (RM); Trippier (AM). Saúl marró su penal y Courtois se lo atajó a Partey.

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Vitolo por Herrera (AM); 15m. Rodrygo por Isco (RM); 38m. Mariano Díaz por Jovic (RM); 44m. Marcos Llorente por Lodi (AM). En el primer tiempo suplementario: 8m. Stefan Savic por Giménez (AM); 11m. Santiago Arias por Félix (AM) y 13m. Vinicius Junior por Kroos (RM).

Incidencia en el segundo tiempo suplementario: 10m. Valverde (RM) fue explusado con roja directa.

Árbitro: José Sánchez (España).

Estadio: King Abdullah Sports City (Arabia Saudita).