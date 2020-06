Ratificaron la condena a Rigutto por “coacción” contra su expareja

El médico cirujano había sido condenado a tres años de prisión. El Tribunal de Impugnación Penal rechazó una apelación y destacó “la perspectiva de género” que tuvieron los operadores judiciales en el caso.

El Tribunal de Impugnación Penal ratificó la condena al médico Jorge Rigutto de tres años de prisión en suspenso por “coacción” en contra de su expareja acordada durante un juicio abreviado -firmado por el propio ocusado- a mediados del mes de diciembre del año pasado para poder recuperar su libertad, luego de haber sido detenido en Córdoba cuando intentaba abandonar el país.

El nuevo fallo fue firmado por los jueces María Elena Grégoire y Filinto Benigno Rebechi y contiene una expresa mención a la “perspectiva de género” que tuvieron las y los operadores del servicio de justicia en el caso investigado.

En esta oportunidad, los defensores de Rigutto fueron el abogado Aldo Walter Díaz y su hijo Walter Damián Díaz.

“El fallo recurrido por la defensa de Rigutto tuvo como fuente un acuerdo de juicio abreviado y cuya presentación, procedencia y posterior aceptación de la vía propuesta, y conocimiento personal del imputado y de la víctima se llevó adelante en audiencia del día 17 de diciembre de de 2019, con relación al legajo principal nº 32198/0”, recuerda el TIP en los fundamentos de su sentencia.

Y agrega: “durante esa audiencia, sucintamente, la Fiscal Ferrero presentó el Acuerdo de Juicio Abreviado, que instantes antes de la audiencia acordó con la defensa. También participó de tal audiencia, los entonces Defensores Particulares de Rigutto, el representante de la Querellante Particular y la propia víctima P.E.B. quienes consintieron con el acuerdo arribado. Además, el Juez tomó conocimiento personal del imputado Jorge Rigutto, a quien le explicó en qué consistía el procedimiento de juicio abreviado. Ante esta explicación, Rigutto respondió querer tal procedimiento, asumió la responsabilidad del hecho y estuvo de acuerdo con la pena a imponerse y reglas de seguridad convenidas -conforme se puede escuchar del audio de la audiencia-. Corroborado por el Juez el conocimiento y consentimiento de los protagonistas del conflicto, aceptó la propuesta de tramitar el caso bajo la vía de juicio abreviado y con posterioridad se tomó conocimiento personal de la víctima P.E.B”.

La aclaración viene a cuento porque Rigutto y sus defensores apelaron el fallo original bajo el argumento de que “la prisión sufrida por Rigutto, en forma inesperada e irracional e infundada, lo obligó indudablemente a firmar este acuerdo para obtener la libertad”.

Además, pretendían que la Justicia aceptara un “convenio privado” firmado firmado en una escribanía entre el médico y su víctima, el que hubiera llevado a la aplicación del “criterio de oportunidad”.

Argumentos

La base de los argumentos de la nueva sentencia del TIP fueron realizados por la jueza sustituta Maria Elena Grégori. Su par Filinto Benigno Rebecchi “adhirió” a los mismos y expidió su voto “en igual sentido”.

En el inicio recuerda que “el día 27/12/2019 el Juez de Control dictó sentencia en consonancia con la fijación de los hechos propuestas en el acuerdo de juicio abreviado, que es la siguiente: “el día 16 de mayo de 2019, a horas 18:00 aproximadamente, Jorge Luis Rigutto se presentó en el departamento de su ex pareja P. E. B. ubicado en calle … de esta ciudad, con quien mantuvo un relación de pareja durante catorce años, habiendo culminado la relación en el mes de marzo del corriente año y con tiene un hijo en común de 5 años; estando presente en ese momento la amiga de la nombrada {I. G.}, a quien el declarante sacó a empujones del departamento y la insultó, para luego manifestarle a {P.E.B.} que “VENDIERA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, INCLUSO EL DE ELLA, QUE FIRMARA PORQUE LA IBA A MATAR Y ELLA SABÍA QUE LA IBA A MATAR”, retirándose del lugar luego de que la nombrada le dijera que “SÍ, QUE IBA A HACER LO QUE ÉL QUISIERA” dado que lo vio muy exaltado; siendo que en reiteradas ocasiones el declarante ha amenazado de muerte a

{P.B.E.} y la hostiga constantemente”.

En relación a la “controversia” que plantean los defensores de Rigutto sobre el “desconocimiento” de ese convenio privado -“el que hubiera llevado a la aplicación del criterio de oportunidad , art. 15 del C.P.P.”- el TIP aclaró que el mismo “se encuentra agregado a la presentación del recurso, mencionado en el acuerdo de juicio abreviado y tomado como prueba por el Juez de Control en su sentencia”.

En este sentido, el Tribunal de Impugnación Penal sostuvo que “en primer término, se debe tener presente que los criterios de discrecionalidad para el ejercicio de la acción penal pública, son facultades inherentes al Ministerio Público Fiscal. En función de ello, por más que la víctima y el imputado, acompañados por sus patrocinantes legales hubieran solicitado la aplicación del principio de oportunidad, ello hubiera tenido que ser una iniciativa de la Fiscalía tal como establecía el artículo 15 del C.P.P. –según Ley 2287- “.

El tribunal también descartó, como pretendían Rigutto y sus defensores, que el convenio en cuestión sea considerado como una supuesta “conciliación entre las partes”.

“No voy a coincidir con dicha afirmación porque es el propio artículo 15 en cuestión, que en el supuesto de probable procedencia por la existencia de conciliación lo prevé para los delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, o en los delitos culposos. El hecho por el cual ha sido formalizado, acusado y posteriormente arribado a una sentencia por vía del juicio abreviado es el de Coacción, cuyo bien jurídico protegido es el de la libertad de personas y en el caso nunca fue motivo de la investigación fiscal preparatoria un delito de contenido patrimonial o culposo. Por lo que de haber las partes (incluida la Fiscalía) propuesto la aplicación del principio de oportunidad, tal improcedencia tampoco hubiera podido ser avalada por el Juez de Control”, respondió la jueza Grégori.

Y aclara: “la atenta lectura del convenio privado, tampoco prevé lo afirmado por los defensores en su recurso. Si bien la cláusula SEXTA b), más arriba trascrita en los agravios de la defensa, se trata de una obligación que pesaba sobre la Sra. P.E.B., se trataba de una simple puesta en conocimiento y que, en nada conmovió la decisión del Ministerio Fiscal para continuar con la investigación”.

La magistradad también deja sentada su postura en relación a la “privación de la libertad del imputado”, que argumentaron los defensores del médico. “No acontece en el proceso penal a raíz del incumplimiento de tal convenio por parte de P.E.B., sino por el incumplimiento de restricciones impuestas en el proceso penal a Alberto Rigutto. En total discrepancia con los agravios formulados por la defensa, aprecio que el procedimiento y arribo de la sentencia de condenatoria de Alberto Rigutto se ha observado la regulación legal y la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal provincial puesto que tanto para la confección del acuerdo, como el proceder de las partes en la audiencia donde se trató la procedencia del juicio abreviado, como así también la del Juez se ha ajustado a los estándares de admisibilidad previstos”, sostuvo.

“A mi modo de ver, las y los operadores del servicio de justicia, han tenido una actuación de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, no pudiéndose bajo ningún aspecto, dejar de lado la obligación que pesa sobre los agentes estatales de aplicar la perspectiva de género en el conflicto investigado. Así, juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder”, añadió la magistrada.

Y subrayó: “es absurdo pensar que de parte de la Fiscalía se permita solucionar mediante un convenio privado, y al que por obvias razones no le dieron participación a tal organismo, ya que los hechos que aquí se investigaron difícilmente puedan culminar en una aplicación del principio de oportunidad, cuando ni si quiera podría haberse aplicado una suspensión de juicio a prueba. En tal sentido, el Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que comparte la aplicación que este Tribunal realiza del precedente “Góngora” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 23/04/2013 (“Carabajal, Luis Daniel s/ suspensión de juicio a prueba en incidente NºSJP 06/13). Puntualmente en lo que hace al rechazo de la aplicación de la suspensión de juicio a prueba a fin de no contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la “Convención de Belem do Pará” para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar hechos atravesados por la violencia contra la mujer. En virtud del análisis realizado, no se debe hacer lugar al recurso de impugnación deducido por la defensa de Alberto Rigutto, debiéndose confirmar el Fallo Nº257/19 en todos sus términos”.