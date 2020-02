Racing igualó con Newell’s en Avellaneda

Leonel Miranda marcó el primer gol del encuentro a los 38 minutos del primer tiempo. Sebastián Palacios igualó para el visitante. Racing necesitaba un triunfo para entrar en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Racing vive un gran momento

Racing y Newell’s igualaron este viernes por la noche 1 a 1, en el inicio de la fecha 22 de la Superliga. Leonel Miranda abrió el marcador para la “Academia” a los 38 minutos del primer tiempo y Sebastían Palacios empató a los 20 del segundo tiempo, en el partido jugado en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje de Facundo Tello.

Newell’s se mostró como un equipo compacto, tanto en defensa como en ataque, desde el inicio del partido. Los delanteros Luis Leal y Palacios mantuvieron en alerta a la defensa “académica”, que no estuvo rápida y dejó espacios. Y si bien no manejó la pelota, el visitante creó las chances más importantes de la primera etapa, frente a un Racing que tuvo la pelota pero no logró ser vertical.

La más importante fue a los 4 minutos, cuando tras una salida desde el fondo de Cristian Lema la pelota le quedó a Palacios, la paró con el pecho, definió por arriba de Gabriel Arias -que salió rápido-, y la pelota dio en el travesaño.

Racing atacó por derecha con Iván Pillud y Walter Montoya, pero durante la primera mitad de la primera etapa no logró tener un conductor para la generación de juego.

Aunque la persistencia de los citados jugadores dio sus frutos en el arco rival: a los 38 minutos, Montoya habilitó a Pillud, quién sacó un centro que rechazó un defensor y le quedó a Miranda, que remató potente y quebró la resistencia del arquero Alan Aguerre.

A los 42 minutos, intentó Matías Zaracho, que sacó un fuerte remate que tapó Aguerre.

Con el gol a su favor Racing logró terminar el primer tiempo con la pelota en su poder y como protagonista.

En el segundo tiempo Newell’s salió a buscar la igualdad. Se paró sobre el campo de la “Academia” y manejó el partido en dicha zona, pero se encontró con un Racing más sólido a nivel defensivo que en la primera etapa.

La visita buscó y se encontró con varias respuestas positivas y decisivas de Arias, como un cabezazo que le sacó a Lema.

Con el gol de Newell’s a los 20 minutos, un contragolpe “letal” de Palacios tras un tiro de esquina a favor de Racing, la “Lepra” se hizo más protagonista, pero con el correr de los minutos Racing se adelantó en el campo y el partido se tornó de ida y vuelta. Ambos equipos crearon situaciones a su favor, pero no consiguieron anotar.

La entrada de Benjamín Garré -una aparición para destacar- le dio al local mayor vértigo en ataque y logró crear jugadas peligrosas a su favor, como un remate esquinado que tapó Aguerre. La última fue para el ingresado Alexis Soto, con un tiro libre que sacó Aguerre del ángulo.

En definitiva el empate fue el resultado justo por lo mostrado por ambos equipos a lo largo de los 90 minutos.