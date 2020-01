¿Quéres editar tuits? El CEO de Twitter dice que probablemente nunca incluirán la opción

Jack Dorsey confirmó que la función no será lanzada en 2020 y que es posible que jamás llegue a la plataforma, a pesar de algunas promesas previas.

En el pasado Twitter evalúo cómo incluir la edición de tuits, aunque una y otra vez descartó la función que podría ir en contra de la naturaleza de esta red social .

El botón para editar mensajes es una de las funciones más reclamadas por los usuarios de Twitter. A pesar del clamor popular, la red social del pajarito nunca ofreció esa opción. Y si bien en el pasado barajó la posibilidad para satisfacer a la audiencia, al parecer eso nunca ocurrirá.

En una ronda de preguntas y respuestas organizada por la publicación Wired, el CEO de la compañía estadounidense, Jack Dorsey, barrió con las esperanzas de aquellos que desean fervientemente editar sus tuits; es decir, realizar cambios una vez que el mensaje fue publicado.

“La respuesta es no”, dijo tajante Dorsey, mirando fijamente a cámara, cuando un tuitero preguntó si el botón para editar tuits llegará en algún momento de 2020.

Argumentos, ambigüedades y promesas

Después de su punzante negativa, el cofundador de Twitter amplió su respuesta con algunos argumentos. “Comenzamos como un servicio basado en mensajes de texto. Y como todos saben, cuando se envían esos mensajes no es posible retirarlos. Queríamos preservar esa vibra, esa sensación original de Twitter”, comentó.

Dorsey reconoce que la edición de tuits puede resultar ventajosa en algunos casos, por ejemplo para corregir errores ortográficos o de tipeo en un mensaje ya publicado, o enlaces rotos. Pero que también podría ser usado para fines non sanctos, por caso para engañar a otras personas. Además, si un mensaje puede ser editado, las respuestas que le siguen podrían perder sentido.

Twitter está en una encrucijada: la función tiene beneficios, pero en muchos sentidos va en contra de la filosofía de la red social, de su naturaleza de “tiempo real”, y de la autenticidad de las interacciones. Lo no inclusión de la opción demuestra que para ellos pesan más las desventajas que las ventajas.

Hace un tiempo, el jefe de producto de la empresa, Kayvon Beykpour, había dicho que aquella “es una característica que debería ser desarrollada en algún momento”, pero que no aparece entre las prioridades. Ahora, el CEO puso la firma: “Probablemente nunca lo haremos”.

Cabe notar que no se trata de una negativa absoluta. Al menos si nos apoyamos en el “probablemente” de Dorsey. Lo cierto es que la empresa que gestiona la red social ha sido ambigua respecto a este pedido de los usuarios: en ocasiones descarta la posibilidad, pero a veces alienta las esperanzas de que un día se incluya en la plataforma.

A comienzos de 2019, Dorsey señaló en una entrevista que consideraban la inclusión de un botón para editar tuits. No dijo cuándo sería implementado, aunque explicó cómo funcionaría. Por un lado, indicó que se ofrecería un lapso no superior a los 30 segundos para la edición, posterior a la publicación. Por otra parte, dijo que consideran que el tuit original (el no editado) permanezca visible.

Ahora sabemos que es probable que la función nunca sea implementada. Los que la piden a gritos conservan alguna esperanza concentrándose en la ambigüedad de Dorsey y los suyos.