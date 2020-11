“Queremos ser la primera provincia en vacunar”

El ministro de Salud, Rubén Kohan, se mostró optimista ante el contrato para adquirir la vacuna rusa del coronavirus en el país.

El ministro de Salud, Rubén Kohan, afirmó que el gobernador Sergzio Ziliotto lo “instruyó” para que La Pampa “sea una de las primeras o la primera provincia si podemos en vacunar” contra el coronavirus si, tal como se espera, antes de fin de año lleguen las dosis de la variante rusa al país y la provincia.

Kohan se mostró optimista y entusiasmado por la novedad. “La vacunación va a ser progresiva y va a llevar algunos meses, va a llevar un tiempo. Pero tenemos un camino por delante que genera optimismo. La vacuna no es la solución pero es una herramienta importante”, dijo.

El funcionario provincial confió que “generó entusiasmo” el anuncio de la firma del contrato para adquirir la vacuna rusa, la Sputnik V, luego del viaje de la viceministra Carla Vizzotti a ese país. “Es la posibilidad de otra herramienta que puede ir en busca de la solución a este drama que está viviendo la humanidad”, confió en declaraciones radiales.

Kohan aclaró que se firmó el contrato pero la compra de 25 millones de dosis se hará si finalmente se registra la vacuna, completando las fases de pruebas y siendo aceptada por la Organización Mundial de la Salud.

El funcionario recordó que la vacuna rusa superó dos fases y se espera que en noviembre se publique la fase 3, con los resultados de las pruebas en 40 mil personas. En las dos primeras fases la efectividad de la vacuna fue del 100%, indicó.

“Es una muy buena noticia. Aunque hay que seguir con la contención. Aun con vacuna, vamos a seguir mucho tiempo con medidas de prevención”, aclaró.

En una primera etapa, la vacuna se aplicaría a personal de salud, de seguridad, mayores de 60 años y personas que integran grupos de riesgo. “Eso será progresivo. Va a llevar un tiempo largo. La tarea es descomunal, se va a requerir una logística muy importante”, remarcó en Radiokermés. De todos modos, advirtió que “el gobernador me bajó la línea de trabajar intensamente para estar preparados para vacunar, de ser la primera o de las primeras provincias que comience con la vacunación”. “Hoy estamos trabajando en eso”, remarcó.

Kohan dijo que habrá una fuerte campaña de difusión de la vacuna para evitar “el daño que está haciendo desde el comienzo de la pandemia la politización de las conductas médicas”. “Esperamos poder convencer a la población de que hay que avanzar en este proceso”, indicó.

“Yo no me caso con ninguna vacuna, no es un tema ideológico sino médico. Si tengo diez herramientas uso once. No se me cruza por la cabeza esa discusión”, advirtió en relación a la desconfianza sobre la vacuna que alientan algunos sectores políticos.

En ese sentido, Kohan resaltó los resultados satisfactorios de la vacuna rusa y el aval obtenido hasta ahora por la OMS.

En cuanto a la vacuna en sí, rescató que “no usa vectores vivos, no nos podemos enfermar porque no contiene ningún componente de coronavirus, son dos dosis cada 28 días, es un frasco con un polvillo que se diluye, y se aplica en forma intramuscular”.

“Está todo muy avanzado, Argentina ha trabajado muy bien y también va aprovechar la posibilidad de otras vacunas”, remarcó.

Brotes

Finalmente, Kohan mencionó que en Santa Rosa y General Pico se atraviesa “un brote importante” con un pico el pasado 27 de octubre, con 107 casos en la capital pampeana. Los días siguientes se mantuvieron en 90 casos diarios y después del 30 comenzó a registrarse un descenso.

“Esperemos que se mantenga. Hay que ser cauteloso y entender que el crecimiento es rápido y el descenso es lento”, apuntó.

“Tenemos un número preocupante, me gustaría tener menos, pero llegamos a octubre en aguas tranquilas, ahora estamos en aguas tumultuosas pero todavía en control, todavía podemos manejar la situación. Soy optimista porque no hay otra forma mejor que serlo”, resumió.

“La vacunación es una gran herramienta que vamos a poder utilizar. Pero vamos a tener que usar todas las medidas de prevención durante un tiempo largo. La vacunación va a llevar un tiempo. Pero tenemos un camino por delante que genera optimismo. A mí (Sergio) Ziliotto me instruyó para que prepare la provincia para vacunar a quien corresponda y ser de las primeras provincias si podemos”, finalizó.