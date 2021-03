Proyectan la Facultad de Ciencias de la Salud

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, celebró la decisión del Gobierno Nacional de financiar de forma permanente el dictado de la carrera de Enfermería.

La Universidad Nacional de La Pampa avanza en el proyecto para la creación de una nueva Facultad que se sumará a las otras seis dependencias que funcionan en la actualidad. Para esto, el Rectorado presentó una iniciativa para crear el Departamento de Ciencias de la Salud, «que quizás con el paso de los años sea una Facultad», aseguró el rector de la UNLPam, Oscar Alpa.

«Este Departamento de Ciencias de la Salud es un departamento interfacultades, que quizás con el paso de los años sea una Facultad. Es una figura que le da cierta independencia y manejo a la estructura de Enfermería y otros posgrados que se podrían realizar. Sería un área específica para trabajar fuera de las seis áreas que tiene la universidad», dijo.

En el Departamento de Ciencias de la Salud funcionará la carrera de Enfermería y dependerá del Rectorado, y las facultades de Exactas y Naturales y Veterinarias.

El lunes, durante el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura, el gobernador Sergio Ziliotto destacó el acompañamiento a la UNLPam «en la certeza que el Estado debe ser el vehículo para que más jóvenes accedan a la universidad, en un marco de inclusión e igualdad de oportunidades, proyectamos junto con nuestra universidad una mayor oferta educativa. Así avanzamos en generar alternativas para la formación de técnicos y profesionales en alimentos, en energía, en seguridad ciudadana y en salud».

La UNLPam la conforman las facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas; de Ciencias Exactas y Naturales; de Ciencias Humanas; de Ciencias Veterinarias; de Ingeniería; y de Agronomía.

Por otro lado, Alpa celebró la confirmación del financiamiento solicitado a Nación para la Licenciatura en Enfermería y destacó que es una carrera estratégica dentro de la casa de estudios.

«La última vez que se abrió Enfermería fue con un programa que vencía en 2020, con lo cual desde el año pasado estábamos realizando gestiones, sobre todo con lo que está pasando en materia de salud. Es una carrera estratégica en nuestra universidad, le trasladamos al ministro Trotta la necesidad de una financiación para la carrera y el gobernador nos dio la grata noticia», dijo.

Alpa explicó que esperan poder comenzar con el dictado de clases en este primer cuatrimestre: «Ha habido muchísimas consultas, pero no podíamos abrir la inscripción si no teníamos asegurada la financiación. Pensamos a futuro que se pueda dictar no solo en Santa Rosa, sino también en General Pico».