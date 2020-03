Provincia concluirá el JIN 25 de Winifreda, el cuarto discontinuado por la gestión nacional anterior

“Hemos realizado la evaluación de que coronavirus puede caracterizarse como una pandemia”, informó la Organización Mundial de la Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo, informó en una conferencia de prensa realizada este miércoles sobre los números de contagio y la cantidad de países donde se registraron casos, e intentó llevar tranquilidad a la población mundial.

“En las últimas dos semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado”, indicó Tedros. “Ahora hay más de 118 mil casos en 114 países, y 4,291 personas han perdido la vida”, enumeró.

Fue a raíz de esta evaluación que desde la OMS detectaron que el coronavirus “puede caracterizarse como una pandemia”.

Desde la organización intentaron llevar tranquilidad a la población mundial y explicar los motivos por lo que no se habló previamente de “pandemia”: “No es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”.

A su vez, indicaron que “describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

Por otro lado, la OMS indicó que hasta el momento “81 países no han reportado ningún caso” de coronavirus y “57 países han reportado 10 casos o menos”.

“Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha”, expresó Tedros y agregó: “Todos los países deben lograr un buen equilibrio entre la protección de la salud, minimizar las interrupciones económicas y sociales y respetar los derechos humanos”.