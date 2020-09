Precios Cuidados construcción: habrá 90 productos que servirán de referencia y con 5% de rebaja en su precio actual

Incluye griferías, sanitarios, cementos, entre otros. El acuerdo contempla 500 comercios de todo el país. El Gobierno lanzó el plan con el objetivo mover uno de los sectores que más trabajo genera en las poblaciones más vulnerables.

El presidente Alberto Fernández presentó este lunes la extensión del programa Precios Cuidados a insumos de la construcción. La lista incluye casi un centenar de insumos básicos para la construcción que tendrán precios acordados con el gobierno nacional y que servirán de referencia para el resto de las marcas de modo de que el consumidor pueda elegir más fácilmente y saber si le están pidiendo más de lo que corresponde por un mismo producto.

El encargado de presentar los detalles de la extensión del programa fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien explicó que esta primera lista está compuesta por 90 productos que presentan una reducción del 5% con respecto a sus precios preexistentes y que se podrán adquirir en 500 comercios de todo el país.

Los productos pertenecen a 17 distintos rubros, tanto de obra gruesa como de terminación. Así se podrán conseguir en Precios Cuidados aberturas, pinturas, arena, placas de cemento, cal, placas de yeso, cemento, productos de aislación e impermeabilización, cerámicos y porcelanatos, productos de electricidad, chapa, productos de iluminación, grifería, sanitarios, hierro, yeso y ladrillos.

Kulfas destacó que la construcción es un sector clave para la reactivación económica por el dinamismo que aporta a la industria y a la creación de puestos de trabajo. En ese sentido destacó que “ya hay señales concretas de reactivación, en agosto el índice Construya que mide la venta de insumos para la construcción creció 2,3% con respecto a agosto del año pasado y llevamos tres meses consecutivos de variaciones interanuales positivas. Algo parecido vemos con el índice de la Construcción que mide el INDEC”.

Del acto también participó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien advirtió que los cuatro años de gestión de Mauricio Macri constituyeron “una tormenta perfecta” para la industria nacional. “Altas tasas de interés, caída del consumo e importaciones abiertas, parecía como si hubiesen querido destruir la industria nacional” dijo y abundó: “A veces pareciera no solo que el Estado no ayuda, sino que directamente patea en contra. El neoliberal no es un Estado ausente, es un Estado presente pero que patea en contra”.

Por su parte, el presidente Fernández advirtió que “el verdadero dilema está entre los que creemos que el Estado asociados a los que producen y trabajan podemos hacer un país para todos y los que creen que la Argentina es un país para pocos. Ese es el verdadero dilema. Están convencidos que es mejor negocio tener el dinero afuera en paraísos fiscales y así potencian las fortunas que heredaron o construyeron evadiendo impuestos”.

“Pero hay otra Argentina, la Argentina de empresarios que sacan plata de sus bolsillos y se arriesgan” siguió y concluyó: “cuando unos ganan mucho y otros pierden mucho eso no se parece a una sociedad, se parece más a una estafa”.