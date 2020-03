¿Porqué vivimos culpando a los demás ?

Por Ricardo Bustos *

“A un país, donde la política le paga el micro, el ómnibus o el camión a un “piquetero” para que vaya a cortar las rutas y manda a un Docente a “hacer dedo” para que vaya a enseñar, no le puede ir bien nunca.

Queridos Amigos, siempre se dijo que los trapitos sucios se lavan adentro, pero creo que eso es hipocresía. No se puede esconder el sol con la mano.

Como Argentino, y solidario emocionalmente con mis hermanos de otras latitudes, afines a mis problemas y penurias como ciudadanos de hermosas regiones infectadas de horribles dirigentes políticos, me cansé. Me cansé de intentar justificar lo que no se debe ni se puede.

Ahora la distracción es jugar con fuego por medio de la mentira al esconder el problema del “Coronavirus”, pero nada se dice de otras pestes que viven con todos nosotros en las calles y no se hace absolutamente nada para eliminarlas. Dengue (miles de casos en la región, muchos de ellos fatales, Cólera, Sarampión, Chagas, Venereas, Muchas evitables y otras ya desaparecidas que han vuelto con mayor intensidad.

Falta instrucción, educación y por sobre todas las cosas…”falta olla con comida sana”. Menos Cerveza y alcohol y mas leche para los niños es lo que se necesita. Faltan Padres con responsabilidad. Hay miles de hogares donde los niños solo conocen la figura de la Madre, pero no tienen idea quien es su Padre y esos son casos emblemáticos que después tendrán consecuencias nefastas en muchos hogares. No son problemas de “un lugar”…. Hacia donde miremos, vamos a encontrar similitudes en nuestra América.

Dirigentes que cuando reciben la ayuda solidaria de un pueblo para ayudar a los mas necesitados, se quedan con esos elementos o alimentos en sus hogares o los venden, políticos cómplices del narcotráfico o lo que es peor, traficantes directos con la impunidad que le otorga su sucio poder, el mismo que la gente le otorgó porque creó en su palabra.

Soy Argentino y aquí me voy a quedar pero no juzgo a quienes, cansados de tanto delito económico o social, deciden abandonar mi país.

Al decir del economista y analista argentino Sergio Rubinstein, “La confianza es algo intangible, es algo inmaterial, es algo simbólico, que es muy difícil de construir pero muy fácil de destruir. Uno puede perder la confianza en un banco, en una institución, en un equipo de fútbol, de la noche a la mañana, y recuperar eso cuesta muchísimo”.

– “La Argentina, para muchos, tiene un problema de deuda. Tiene mucha deuda respecto del PBI. Para otros el problema en la Argentina es el peronismo. Para otros es el antiperonismo. Yo creo que el principal problema que tiene la Argentina es que genera desconfianza”.

– “Argentina es un país que perdió la credibilidad, no solamente del resto del mundo, sino también en nosotros mismos. No creemos en el país, no creemos en su futuro, no creemos en su dirigencia. Vivimos en un entorno de mucha incertidumbre. Tenemos desconfianza en las instituciones, en la sociedad argentina, qué vamos a votar, cómo nos vamos a comportar”.

Dios bendiga a todos en esta Hermosa América verde a quien no permiten ser soberana.

“Erase una vez un angel y un demonio que se llevaron la man al corazón…y provocaron el apocalipsis”.

* Locutor Nacional, Comunicador

Capioví, Misiones, Argentina