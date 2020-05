Por una crisis, trasladan a Salud Mental a una persona aislada en un hotel

Por segunda vez en una semana, personal de salud y de la Policía tuvieron que actuar ante la posibilidad de que las personas en cuarentena atenten contra sus vidas.

La Policía de La Pampa informó que anoche tuvo que ingresar por la fuerza a una habitación de uno de los hoteles destinados para el aislamiento de personas que ingresan de otras provincias o del exterior.

“Primero intervino Salud Mental y como no logran entablar ellos el diálogo para que abra la puerta, trabajamos nosotros con el negociador, la psicóloga hasta que no queda más tiempo que irrumpir en la habitación”, informó el Jefe de la Policía, Roberto Ayala.

“Es la segunda vez que pasa en una semana. Tuvimos que fozar la cerradura y llevarlo a salud mental porque entran en crisis y se tiene el temor de que puedan atentar contra su vida”, añadió.

Ayala explicó que “ingresa el Grupo Especial Policial porque están equipados con trajes integrales de protección personal. Con esa ropa están protegidos y se evita que el personal que interviene en un caso como este luego de su trabajo tenga que aislarse hasta que se conozca el resultado del test de coronavirus”.

En un comunicado oficial, la policía detalló que “anoche una persona que se encontraba realizando la cuarentena en un hotel de Santa Rosa, entró en crisis. Para ello se dispuso de un trabajo de resolución interdisciplinario con los equipos de salud y policiales especializados”.

Por la policía intervinieron el Equipo de Abordaje a Incidentes Críticos “EDAIC” y “luego del desarrollo e implementación de técnicas específicas, se logró la disuasión de la persona resguardando su integridad física y mental, indicaron.

Salud.

Fuentes del ministerio de Salud señalaron que se actuó ‘ante la imposibilidad de sostenerlo en el hotel en relación al cuadro de salud que presenta‘

‘El hotel tiene sus l imitaciones. Es un dispositivo donde no se ve cara a cara a la persona y no se lo puede supervisar. Si no atiende la llamada o no te abre la puerta, no se lo puede sostener‘, indicaron.

Como los dos pacientes que demandaron esta intervención dejaron de prestar colaboración con el personal sanitario ‘se interviene para preservar su salud‘.

‘El cuadro de salud no siempre está relacionado con el Covid, sino con su estado de salud previo y se lo traslada a l hospital Lucio Molas, donde además de su cuadro, se puede garantizar el aislamiento por la pandemia‘, añadieron.

Por último destacaron que se toman estas decisiones cuando ‘no se puede atender al paciente por su condición clínica previa y que no tiene que ver con el covid‘.