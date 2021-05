Por un problema de salud, Gastón Dalmau se vio obligado a faltar a “MasterChef Celebrity”

Todavía no se vio al aire, pero ya adelantaron que no habrá reemplazo. Qué le pasó al ex “Casi Ángeles”.

Gastón Dalmau faltó a las grabaciones de “MasterChef Celebrity” por un problema de salud.

En las últimas horas se conoció la noticia de que Gastón Dalmau no fue por unos días a las grabaciones de MasterChef Celebrity por un problema de salud. Cómo está el actor, cuándo se reincorpora y de qué manera impactará su faltazo en el certamen de cocina.

Después de saltar a la fama en Casi Ángeles, Gastón vivió siete años en los Estados Unidos donde trabajó detrás de cámara. Este 2021 regresó a la pantalla como uno de los favoritos en el reality de cocina de Telefe. Por eso, al conocerse la versión de su faltazo se encendieron las alarmas.

Según informaron desde PrimiciasYa, Dalmau sufrió una gastroenteritis aguda que lo obligó a estar ausente durante tres días de las grabaciones. Sin embargo, al tratarse de un lapso corto de tiempo el actor no tuvo reemplazo.

Como es sabido, los capítulos se graban con bastante antelación por lo que impactará recién en las próximas semanas. Hasta el momento él no se expresó en las redes sociales, pero se espera que lo haga llegado el momento de la emisión luego de que el conductor Santiago del Moro hable de su ausencia.

Desde el mismo medio llevaron tranquilidad al señalar que el actor se reincorporó a la competencia este lunes.

Lali Espósito se postuló para la tercera temporada de “MasterChef Celebrity”

Como antesala de lo que serán sus participaciones como jueces en La Voz Argentina (Telefe), recientemente Lali Espósito, Mau y Ricky estuvieron en el certamen de cocina.

El momento más destacado de aquella emisión fue el reencuentro televisivo de la actriz y cantante con sus excompañeros de Casi Ángeles: Cande Vetrano y Gastón.

La artista que será jurado en «La Voz» ayudó a sus excompañeros de tira.

“Estoy chocha de estar acá, primero porque soy fan del programa y segundo porque están mis amigos queridos acá y los miro para ver cómo les va. Y les digo por chat ‘muy bien hoy’ o ‘muy mal hoy’”, afirmó Lali dando cuenta de que el vínculo estaba intacto más allá del paso de los años.

La artista, que aclaró que es pésima en la cocina, asistió a sus excompañeros de tira y hasta se postuló para la tercera temporada de la competencia.

El momento más desopilante ocurrió cuando Damián Betular visitó la estación en la que se encontraba Lali, que aseguró que se imagina como socia en la hipotética pastelería boutique que sueñan abrir conjuntamente él y Dalmau. “Yo puedo participar del negocito de alguna manera, me interesa”, sostuvo divertida.

Pese a que no pudo quedarse a probar las creaciones de sus compañeros porque debía ir a grabar el reality que comenzará próximamente, aquella noche Lali revolucionó las redes.