¿Por qué se considera de mala suerte al martes 13?

Las advertencias y supersticiones sobre el martes 13 tienen lugar en Latinoamérica, España y Grecia. El origen del mito y cuáles son las creencias al respecto.



“Martes 13: no te cases ni te embarques”. La famosa frase resonará más de una vez en este particular día que lidera el podio de las supersticiones en España, Grecia y América Latina. El origen de su connotación negativa reúne las particularidades y creencias que existen en cuanto al día de la semana y al número en particular.

Martes 13: ¿qué significa?

De acuerdo a la tradición griega, el día martes de por sí tiene una carga negativa por estar relacionados con Marte, un planeta considerado maléfico, y a Ares, el dios de la guerra, la destrucción y la sangre.

En los países de América Latina como Argentina se mantiene la superstición debido a las costumbres españolas heredadas que seguían también la tradición griega que relacionaba al el martes 13 está directamente con la mala suerte.

Por otro lado, la causa de la mala suerte del número trece es algo que pertenece a muchas culturas occidentales por diferentes motivos:

Trece personas son las que participaron en la última cena antes de la muerte de Cristo.

Son trece los espíritus malignos en las leyendas nórdicas.

En el capítulo trece del Apocalipsis es donde se habla del diablo, como fuente de todo mal.

En el Tarot, la carta número 13 hace referencia a la muerte y la desgracia eterna.

Muchos escapan del número trece. Por citar ejemplos más que populares: hay líneas aéreas que evitan la fila trece para sus pasajeros o edificios modernos que pasan del piso doce al catorce, salteándose el trece.

El viejo proverbio español dice: “Martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. Y muchos este día lo cumplirán al pie de la letra.

¿Cuándo es el próximo martes 13?

Después de este martes 13 de octubre, el 2020 nos va a sorprender con un viernes 13 en noviembre, día al que se le adjudica la misma mala suerte que este, pero cuya costumbre se sigue en los países anglosajones.

En cuanto al próximo, será el martes 13 de abril de 2021.