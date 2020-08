¿Por qué no habilitan el transporte público entre los pueblos?

Por Ricardo Bustos *

El interior del país necesita con carácter de urgente que habiliten el transporte entre localidades vecinas.

La gente no tiene para abonar el viaje de un Remise. La verdad no encuentro otra palabra para definir a estos cráneos que deciden nuestra libertad desde un Escritorio y ellos andan muy sueltos todos los días sin cumplir con el distanciamiento social, sin barbijos y en reuniones en espacios cerrados. IDIOTAS ÚTILES al servicio de una ideología que vive a 1000 kilómetros de distancia con Patologías de salud y falta de nutrición en la gente que habita esas localidades. Somos cuatro gatos locos y nunca nos podemos juntar en los pueblos porque sobra lugar en las veredas, calles campo, monte, rios, arroyos. Déjense de hacer pavadas con la salud mental de la gente. ya saben quienes se contagian, entonces controlen a esa gente que son los jóvenes, la mayoría sin barbijos y sin distanciamiento social mientras los viejos hace casi 4 meses estamos enjaulados. Ni TODOS JUNTOS, NI JUNTOS POR EL CAMBIO NI TODES O TODEX…. Gobiernen para la gente normal que somos la mayoría y todavía no estamos descerebrados, pero por mérito nuestro no de Ustedes.

* Locutor Nacional-Comunicador

Capioví-Misiones