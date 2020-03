Pedehontáa confirmó que Hipertehuelche solo abrirá el sector de ferretería

El secretario de Trabajo y Promoción de Empleo de la Provincia, Marcelo Pedehontáa, encabezó el procedimiento de diálogo con el empresa Hipertehuelche en Santa Rosa y se acordó que solo estará abierto el sector de ferretería.

El Centro Empleados de Comercio había denunciado hoy por la mañana que ese comercio debía estar cerrado por la cuarentena preventiva obligatoria, que dispuso ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para todo el país.

Pedehontáa remarcó que fue un buen diálogo. “La gente de Hipertehuelche etendió a instancia del gremio, todo lo que no es ferretería ha sido cerrado. Se ha logrado la dispensa del los trabajadores que no pertenecen al sector de ferretería. La verdad que vinimos, hablamos, le planteamos las medidas y será aceptada y sectorizada solamente para ferreteria”, explicó.

Luego, agregó: La verdad que hoy una especulación económica es no entender el momento en que estamos los argentinos. Debo reconocer que entendieron y solamente quedó abierto el sector de ferreteíia, con un trabajador en venta y una cajera”, especificó.