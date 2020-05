Pausa en la cuarentena: habilitan un “reencuentro familiar” para este domingo

Se permite el encuentro entre las 10 y las 18 horas, anunció el gobernador Sergio Ziliotto. Es un descanso en plena cuarentena, para una jornada en que se esperan temperaturas amables.

Después de 60 días, abuelos y nietos podrán juntarse en un mismo ámbito, con el aval del Estado. Es que el gobierno pampeano anunció un “gran permitido” para este domingo: de 10 a 18 horas se prevé un “reencuentro familiar”, en el marco de la cuarentena en La Pampa. Ya se están organizando asados en masa, porque además el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada amable, con temperaturas superariores a los 20|C.

“Es un pequeño pero gran permitido, para cargar energías, con responsabilidad social. Apelamos a ella. Hay parámetros a respetar, se va a comunicar en todos lados el decreto que acabo de firmar, serán reuniones que no excedan las 10 personas, que se use el barbijo, que sea un espacio abierto, sí o sí en domicilios particulares y no en lugares públicos”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto este viernes al hacer el anuncio.