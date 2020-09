Patricia Bullrich adujo que se contagió haciendo las compras pese a que dijo que no salía nunca de su casa

El Ministerio de Salud recomienda que las personas mayores de 60 años eviten hacer compras. Patricia Bullrich había dicho que guardaba cinco meses de encierro.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, informó este miércoles que se contagió con coronavirus. Con un video en sus redes sociales detalló que se encuentra en buen estado de salud.

“Me dio positivo el análisis de Covid. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Me está llamando mucha gente, muchísimas gracias”, afirmó Patricia Bullrich en su cuenta de la red social Twitter.

No obstante, el 15 de agosto la titular del PRO en declaraciones al periodista Marcelo Bonelli dijo que “si hay alguien que ha sido responsable en esta cuarentena he sido yo: hace cinco meses que no salgo de mi casa, que no hago reuniones ni cenas, como hacen muchos funcionarios. El lunes voy a tener la mayor responsabilidad que tengo que tener y no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado. Tengo muy en claro lo que significa cuidar al otro y lo que significan las cosas que hay que cuidar en la Argentina”.

El 17 de agosto, una de las líderes de la oposición participó de la movilización contra el Gobierno y anticuarentena. Pese a que prometió hacerlo desde su vehículo, descendió estuvo con parte de sus seguidores.

La ex ministra de Seguridad tiene 64 años y es grupo de riesgo. Por esa razón, había dicho antes de la marcha anticuarentena del #17A que no dejaba su departamento. Lo que contradice su versión de que “hace las compras” en su hogar.

El Ministerio de Salud recomienda “en la medida de lo posible”, delegár la realización de mandados o compra de medicamentos a personas de confianza o de tu entorno familiar.