Pampita contestó si entrevistaría a Benjamín Vicuña

Pampita regresa este año con su programa de entrevistas y está la posibilidad de que charle con su ex marido. ¿Ella aceptaría?

Pampita Ardohain

El tiempo acomodó el vínculo entre Pampita y Benjamín Vicuña, luego de su divorcio. La ex pareja mantiene un vínculo fluido para criar a sus hijos y cada uno pudo rehacer su vida.

En medio de la armonía, hay una posibilidad de que se vuelvan a juntar en la televisión, por el regreso de la conductora a Pampita online. ¿Ella aceptaría entrevistarlo en televisión?

En su primera entrevista “de casada”, Pampita se entrega a una charla sensible y revela: “Rober me da todos los gustos… Me mejoró el humor y no se involucra con mi trabajo”, dice la revista Hola Argentina que destacó a la modelo, conductora de televisión y jurado del Bailando en su portada

“Soy muy cuidadosa de todo lo que tiene que ver con mis hijos. Eso incluye a su papá. Hay lugares que respeto y no quisiera que se mediatice cómo nos movemos nosotros como familia. No me imagino que eso se pueda dar”, respondió en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

“Siempre pienso que con el papá de mis hijos (Benjamín Vicuña) tengo que tener la mejor relación posible y, por suerte, las dos partes pensamos exactamente igual. No creo que haya necesidad de que nada ensucie la armonía que conseguimos”, agregó.

Pampita también contó cómo educa a sus tres hijos. “Mi rol de mamá es el mismo de todas las mamás que ellas conocen. Tienen una infancia muy tranquila, muy normal. Mi profesión no la sienten como una carga. Quiero que tengan una infancia lo más normal posible. Los chicos de hoy no miran tele, tienen sus propias plataformas donde ven los contenidos que a ellos les gusta. Tratamos de cuidar su inocencia lo máximo posible y que disfruten de esta etapa. No reciben mucha información del afuera”, contó.