Pagarán $10 mil a los monotributistas de las categoría A y B

Los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo) anunciaron un ingreso de emergencia para trabajadores informales de $10.000 durante abril y podrá ser prorrogable. "Es para familias sin ningún otro ingreso", aclararon. Anses instrumentará la medida.

El Gobierno nacional anunció la instrumentación del pago de un bono de $10.000 pesos a monotributistas de las categorías A y B y trabajadores independientes en el mes de abril, en el marco de las medidas tomadas para paliar los efectos económicos por el coronavirus.

El anuncio fue formulado esta tarde en la Quinta de Olivos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni.

Se trata de un Ingreso Familiar de Emergencia y los beneficiarios deberán inscribirse en la página web de ANSeS, donde colocará la cuenta bancaria -si es que tiene- y declarar que no posee otro ingreso (no alcanzará a jubilados, ni pensionados, ni quienes tengan otras percepciones, ni renta financiera).

Los ministros aclararon que es para familiar “que no tengan ningún otro tipo de ingresos”, que podría ser prorrogable y que la Anses instrumentará el pago.

Moroni, explicó que para acceder al bono, que “beneficiará a 3,6 millones de familias”, los monotributistas y trabajadores de la economía informal “no deberán tener ningún otro ingreso, patrimonio importante ni rentas financieras”.

“El sistema va a ser muy simple, va a haber una página donde inscribirse en 10 o 15 días; será para los argentinos nativos o naturalizados, o residentes legales”, afirmó Moroni en una conferencia de prensa junto a su par de Economía.

Requisitos y detalles:

Ingreso para trabajadores independientes en situación de informalidad, o monotributistas clase A y B.

Cubre a personas de entre 18 y 65 años

En principio, consistirá de un pago único de $ 10 mil en el mes de abril.

Podría repetirse si las circunstancias lo ameritan

Beneficia a 3, 6 millones de hogares en argentina

No es para jubilados o pensionados,

Los beneficiarios deben ser argentinos nativos, naturalizado, o residente legal con más de dos años

No poseer otro ingreso. No puede ser jubilado o pensionado

No debe tener un patrimonio importante

No debe tener rentas financieras

Es compatible con la AUH porque apuntan a cosas distintas.

Se espera que la aplicación para inscribirse esté habilitada durante los primeros días de abril en Anses.

Un orgullo y una gran responsabilidad que @ansesgob se encargue de la logística del Ingreso Familiar de Energencia de $ 10.000 para 3,6 millones de familias. No hace falta ir a una sucursal de Anses. Todo lo podrás gestionar usando una aplicación en tu celular. En breve detalles