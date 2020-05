Otro municipio dio marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena

Se trata de la localidad bonaerense de Castelli. Si bien no registra casos positivos de Covid-19, el intendente no se mostró conforme con el comportamiento de la comunidad ya que no respeta las normas.

El municipio bonaerense de Castelli, sin casos positivos de coronavirus, resolvió retrotraer la habilitación de salidas recreativas para restringir la circulación de personas, tras evaluar los resultados de la flexibilización de la cuarentena determinada la semana pasada, según se informó oficialmente.

La medida fue confirmada a través de un comunicado del Comité de Crisis de este distrito, que definió que “a partir de hoy quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las salidas recreativas, para restringir la circulación de personas” tras la evaluación y resultados de la apertura determinada la semana pasada.Si bien el municipio no registra casos positivos de Covid-19, en las últimas horas del domingo, su intendente Francisco Echarren no se mostró conforme con el comportamiento de la comunidad, y a través de las redes anunció: “Vamos a retroceder con la apertura y vamos a cuidar a la ciudad”.

Varios intendentes del conurbano bonaerense cuestionaron la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad.

“Hemos observado que muchos vecinos no han respetados las normas y no vamos a poner en riesgo nuestra salud en el mayor pico de circulación del virus” dijo el jefe comunal, y agregó: “Estimamos que los próximos días son muy importantes para prevenir el ingreso del Covid-19”.

De esta manera, las autoridades resolvieron que a partir del lunes quedan suspendidas hasta nuevo aviso las salidas recreativas para restringir la circulación de personas, e informaron que el horario comercial de atención al público será de 8 a 14.

Esta medida se dio a conocer a poco de que el municipio vecino de Chascomús, distante a unos 60 kilómetros, informara sobre los primeros 5 casos de coronavirus en el distrito.

“En virtud de la preocupante situación que se ha presentado con la confirmación en la noche de este sábado de tres casos de coronavirus, elevando a 5 la cantidad de casos positivos y tres que esperan resultados en las próximas horas, este municipio resolvió retrotraer en cuanto a las medidas de aperturas y suspender las caminatas saludables”, se informó oficialmente.

“Dije hace unos días que si era necesario se iba a volver atrás y éste es el momento”, aseguró el intendente de Chascomús, Javier Gastón, tras darse a conocer el parte oficial, al tiempo que llamó a respetar el aislamiento obligatorio.

De igual modo, el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, dio marcha atrás con todas las habilitaciones decretadas tras darse a conocer el pasado miércoles en el reporte diario oficial sobre los tres primeros casos de coronavirus.

“El equipo de Salud ya está en la búsqueda de los contactos estrechos que tuvieron las personas de Baradero que dieron positivo. El contacto estrecho se refiere a las personas que tuvieron contacto al menos a un metro y medio de distancia sin protección entre 15 y 20 minutos. Los casos positivos son tres, dos personas son oriundas de nuestra ciudad, y la otra no, pero atiende en toda la región” explicó Sanzio.

De esta manera, a partir del pasado jueves comenzaron a regir nuevamente las medidas de prevención iniciales y el aislamiento social y preventivo volvió a ser obligatorio en en el distrito bonaerense de Baradero.