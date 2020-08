Ostertag asumió a cargo de la Asesoría Letrada del Gobierno provincial

Se llevó a cabo en Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, la asunción de la Asesora Letrada del Poder Ejecutivo provincial, Griselda Ostertag.

La ceremonia fue presidida por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el secretario General de la Gobernación, José Vanini, la fiscal de Estado, Romina Smith, y el escribano General del Gobierno provincial, Martín Ellal.

Mediante Decreto Provincial N°1990/20, el gobernador Sergio Ziliotto, designó el cargo vacante a la abogada Griselda Silvia Ostertag. El mencionado Decreto fue refrendado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán.

Asesora Letrada del Gobierno provincial

Ostertag realizó una semblanza luego de oficializado el cargo en la Asesoría Letrada del Ejecutivo destacando que “es todo un desafio, vengo trabajando en la Administración Pública ya hace muchos años, a partir de diciembre del año pasado, el gobernador Sergio Ziliotto, me designó en el cargo de procuradora general de Rentas, y ahora me encuentro con este nuevo desafio por delante, estoy aquí para ayudar en lo que el Gobierno requiera por delante”.

En relación a los trabajos a desarrollar desde la Asesoría Letrada, la funcionaria indicó que “todavía no hemos tenido charla de trabajo más allá de la designación, pero hoy con la situación de COVID-19 que nos toca, gran parte de lo laboral por delante tiene que ver con eso, además en lo atinente al accionar de la Administración Pública desde la Asesoría Letrada”, concluyó.