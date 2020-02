Oriana Sabatini se dio cuenta que estaba enamorada de Paulo Dybala en sus primeras vacaciones de lujo

A un año y medio del inicio de la relación, la cantante precisó que es lo que más la cautiva de salir con el exitoso futbolista.

Después de un tiempo de rumores, muchos se sorprendieron cuando en julio de 2018 Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron su inesperado romance. Actualmente, la cantante vive buena parte del tiempo en Italia junto al futbolista.

Consultada en Tardes Bellas sobre cuándo se dio cuenta de que estaba enamorada, dio a entender que le llevó un tiempo prudencial: “No fue al principio. Creo que fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones juntos solos. Porque yo lo conocí, después nos dejamos de hablar y nos reconectamos después de meses. Y cuando decidimos poner primera, tuvimos que mantenerlo en secreto un par de meses. Justo vino el Mundial y no estaba bueno que salga esto”.

Cabe recordar que las primeras vacaciones de Oriana y Dybala juntos fueron en lugares paradisíacos y exclusivos en Grecia.

A la hora de contar qué es lo que más le gusta de estar en pareja con el futbolista, contó la siguiente anécdota: “Un día estábamos en Italia, lo miré, íbamos en un auto que no tenía techo, y dije ‘esto no puede ser real. No puedo estar al lado de un hombre tan bueno, que me quiera tanto. Esto es una película’”.