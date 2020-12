Ordenaron detener a los rugbiers que atacaron al joven en una fiesta clandestina

La agresión tuvo lugar a 2.000 metros del faro en la localidad balnearia de Claromecó, partido bonaerense de Tres Arroyos, en una reunión clandestina a la que asistieron unas 500 personas. Felipe Di Francesco (23) y su hermano Ramiro (26) se encontraba levantando botellas de vidrio y latas para limpiar la zona cuando un grupo de seis o siete personas, entre ellas los mellizos Cozzi (31) empezaron a provocarlos.

“Arrancaron a tirar basura al fuego. Mi hermano, que es ambientalista, les pidió que en vez de tirarlas al fuego, nos dieran una mano«, contó Felipe y agregó en declaraciones televisivas: «Ahí Lucio empezó a prepotear e insultar a mi hermano”. De acuerdo con el relato de Ramiro, tras el altercado, los Cozzi lo interceptaron cuando él se subía a su camioneta y lo golpearon.

“Me agarraron solo, por la espalda. No se si fue una emboscada o me estaban esperando. Quedé inconsciente y me siguieron pegando en el piso”, dijo el chico de 23 años.

“Podría haber terminado en una desgracia”, sostuvo Guillermo, papá de Felipe, a Infobae. Tras la paliza Felipe fue trasladado a un centro médico de Claromecó y luego a la clínica Hispano. Quedó con doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos, un corte en la cara y un traumatismo en el ojo izquierdo. “Fue un acto de cobardía. Fueron a buscarlo cuando estaba solo. Le destrozaron la cara”, apuntó.