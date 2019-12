Nueva Sub Estación Transformadora para Toay

La Administración Provincial de Energía firmó contrato con la empresa adjudicataria para la realización de una nueva Sub Estación Transformadora en Toay, por un monto de 70 millones de pesos.

Con dicha obra se pretende mejorar la calidad del servicio y brindar mayor confiabilidad del sistema eléctrico, tanto a la zona urbana como a la rural, modernizando el equipamiento electromecánico y ampliando la potencia disponible.

Para ello estuvieron presentes el flamante secretario de Energía y Minería, organismo del cual depende la APE, Matías Tosso, el administrador de APE, Cristian Andrés, el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez y el representante de la UTE- ECOP Construcciones S.R.L. Y PROOBRA S.A., Pablo Pessi.

Tosso enmarcó la obra en un plan que viene desarrollando la APE con el Ministerio de Obras Públicas por el cual “se planifica el crecimiento de la demanda y se van anticipando las ampliaciones necesarias para que el servicio vaya mejorando”.

En este caso concretamente dijo “esta obra afecta positivamente a más de 7 mil medidores (lo que implica 20 mil usuarios aproximadamente) de la localidad de Toay con la zona del Barrio Lowo Che, ya que se duplica la potencia de la Subestación Transformadora de 8 a 16 MVA” .

Luego señaló que para la finalización de la obra que implica algo más de un año (el plazo es de 410 días), se espera que se complete la obra civil que deja la potencia instalada en 16 mega de transformación y preve una ampliación para que se duplique su capacidad sin necesidad de una obra civil nueva”.

La inversión tiene un monto en dólares para los equipos que son importados que es la parte electromecánica, cercana al millón de dólares y una obra civil que ronda los 28 millones de dólares, según explicó el secretario.

Para finalizar sostuvo que “esta obra le dará estabilidad al sistema en los momentos de mayor demanda, cuando hay un mayor consumo generalmente por picos de calor, y además permitimos con esto que la capacidad esté sobrada para los próximos 5 o 6 años y que se pueda ampliar en el caso que se lo requiere”. Esto aclaró ya que “Toay es una localidad que se viene desarrollando rápidamente, sobre todo en la zona de quintas”.

Intendente

El jefe comunal de Toay, por su parte señaló que se trata de “una obra largamente esperada en virtud de que estamos tratando de cambiar de tecnología, fundamentalmente de un tratamiento analógico lo estaríamos pasando a digital, además de ampliar las capacidades de la Sub Estación que en este momento se encuentra al límite del plan de uso necesario”.

Dicha SET está ubicada en la intersección de la Avda Boulevard Brown y calle 25 de Mayo, “es un predio que tiene las dimensiones adecuadas para cumplir con la ampliación del servicio que se pretende”.

Álvarez manifestó que “el beneficio está, no solamente en la capacidad de ampliar los megavatios, sino que al transformarla al servicio digital permitirá contar con un servicio de otras características con el que hoy no contamos”.

APE

A su turno el administrador de APE detalló que este contrato permitirá iniciar la obra de remodelación de la SET de Toay, la que implica una inversión de 70 millones de pesos, aunque una parte de la licitación sobre todo la referida al equipamiento que viene del exterior, es en dólares. Indicó que hubo varios oferentes, pero resultó adjudicataria la UTE ECOP -PROOBRA .

Andrés detalló que la tarea incluye “la remodelación en el edificio existente, se hacen todas las bases de los transformadores, se agregan transformadores nuevos, todo equipamiento electromecánico nuevo de última tecnología, se agregarán distribuidores, todo lo que permitirá ampliar la capacidad de transformación y brindar una mejor calidad del servicio. Además se hará el muro perimetral para una visión arquitectónica más amigable con el ámbito urbano”.

Y agregó que dicha obra permitirá “la ampliación de potencia para la localidad y zona suburbana que ha tenido un gran crecimiento y por lo tanto también la demanda”, y ejemplificó señalando que “en 10 años se ha triplicado la misma”.

Tosso

Fue consultato también por el desguase por parte de la gestión anterior de APE, de una segunda interconexión con Toay, una línea que iba por la calle Bertón.

“La APE ya está trabajando en una segunda línea para reestablecer esa con algunas modificaciones y así poder tener un resguardo por problemas que puedan surgir con el anillo Santa Rosa-Toay”, y enfatizó en que “desconozco los detalles de esa decisión anterior, pero actualmente hay un decisión política de reestablecer esa línea”.