Notificaron a 38 personas

Varias personas fueron notificadas como «infractoras» a las medidas sanitarias que dispuso el Gobierno provincial ante la pandemia de Covid-19. En uno de los casos, encontraron a cuatro personas, dos mayores y dos menores de edad, por circular en la madrugada sin barbijo.

Este fin de semana comenzaron a regir las nuevas restricciones que implementó el Gobierno provincial, entre ellas los límites horarios para circular y el sistema de multas ante los incumplimientos.

El jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, confirmó ayer que entre el sábado y el domingo se iniciaron en toda la provincia 38 causas por infracción al artículo 205 del Código Penal. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en marzo, el total de causas judiciales iniciadas asciende a 9.784. «Los hechos más destacados fueron en General Acha, donde se cuenta una sola causa con varios infractores», comentó y agregó que también hubo un caso en Victorica, donde se constató la presencia de alrededor de 20 personas en «un bar que no estaba habilitado».

En Santa Rosa.

En ese sentido, fuentes de la Seccional Primera detallaron que «hubo 11 personas notificadas, por infracción al artículo 205 del Código Penal, por no respetar el horario dispuesto por Decreto». A su vez, se labró un acta a una persona por no usar barbijo.

Desde la Seccional Segunda contaron a este diario que en la madrugada se registraron cinco infractores. Por su parte, en la Seccional Tercera notificaron a «cuatro infractores por no usar barbijo y andar fuera de hora, dos mayores y dos menores». El hecho ocurrió en la madrugada de ayer, alrededor de las 4, cuando «se encontraban paseando» por el centro de Santa Rosa.

En tanto, desde la Seccional Sexta comentaron que entre el sábado y el domingo se registraron doce personas que circulaban sin el correspondiente barbijo. «Nosotros labramos el acta, después se elevan el lunes», afirmaron.

Sistema de multas.

Además de la actuación de la Justicia por el incumplimiento al artículo 205 del Código Penal, el Gobierno provincial instrumentó un sistema de multas para quienes no utilicen los «tapaboca» o incumplan con las disposiciones correspondientes a los encuentros sociales: los montos van de dos mil a cinco mil pesos. A su vez, también fijó la sanción para las actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales que violen las medidas.

Según se estableció en la ley Nº 3.242 quien «omitiere el cumplimiento de la normativa vigente sobre la utilización de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón» serán pasibles de percibir una multa cuyo importe podrá fijarse dos mil ($ 2.000) y cinco mil pesos ($ 5.000). «En caso de reincidencia, los montos previstos se incrementarán en un cien por ciento (100%)», se precisó la normativa.

De esta manera, aquellas personas que no utilicen los «tapaboca» para «para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público, para circular en transporte público o transporte privado, -en este caso siempre que vayan más de dos personas y no sean convivientes- para circular y permanecer en espacios públicos y espacios compartidos en el ámbito de la provincia de La Pampa» pueden ser sancionados.

Ante el incumplimiento a las disposiciones en relación a los encuentros sociales y reuniones familiares (violar el horario permitido y/o la cantidad de personas), se fijó una multa de entre dos mil y cuatro mil pesos.