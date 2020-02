“No hubo invitación al Papa para que venga a Argentina porque sabe que no la necesita”

“El clima que vivimos entre Alberto y el Papa fue muy cálido y afectivo. En la delegación argentina vimos a Francisco muy bien físicamente y con mucha energía y él nos prometió su ayuda para todo lo que necesitemos en Argentina, aunque es verdad que ya nos está ayudando mucho”, detalló.

En diálogo con CNN Radio, Oliveri agregó que “la Argentina tiene una deuda pública que es difícil de pagar sin que suframos y para eso la ayuda del Papa puede ser fundamental”.

Por otro lado, aclaró que “no hubo invitación formal para que el Papa venga a la Argentina porque sabe que no la necesita. Las reformas que está encarando le llevan mucho tiempo y es lógico que no tenga tiempo para viajar al país”. Aseguró además que “el tema del aborto no generó polémica en este viaje. El Presidente comprende la posición de la Iglesia y el Vaticano, pero igual va cumplir con su palabra y mandar el proyecto” de despenalización. “Con la Iglesia se habló el tema del aborto con mucha franqueza”, reafirmó.

Por último, consideró que la llegada de María Fernanda Silva como embajadora ante el Vaticano “está avanzando sin problemas”.