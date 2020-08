Nicolás Kreplak: “Nos quedan 480 camas libres en el sector público, para más de 13 millones de personas”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el aumento de casos y de ocupación de camas de terapia intensiva en ese sector.

Este sábado se confirmaron 6.134 casos nuevos de coronavirus en Argentina de los cuales 4.053 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. A raíz del aumento sostenido de contagios semana a semana, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, advirtió sobre la ocupación de camas de terapia intensiva en esa zona del país: “Estamos llegando a un límite”, expuso.

“El virus ocupa cada vez más lugares y evitarlo depende solo de nosotros y nosotras. Extremar las pautas de cuidado, hacer solo lo indispensable y evitar la circulación es nuestra responsabilidad para poder salvar vidas. Estamos frente a un virus que ataca a los más vulnerables, a los pacientes de riesgo y a nuestros adultos mayores”, expresó Kreplak en su cuenta de Twitter sobre el avance de casos de coronavirus.

“En la provincia de Buenos Aires ya tenemos 2.508 de bonaerenses fallecidos. Hombres y mujeres que perdieron su vida contagiados por el virus. Todos los días el sistema de salud crece y está más preparado para evitar muertes y salvar vidas. Pero estamos llegando a un límite”, advirtió el viceministro de Salud.

Desde Nación indicaron en el informe nocturno de este sábado que la ocupación de camas UTI en el AMBA es del 65,8%. En esa línea, Nicolás Kreplak indicó que si bien desde el primer día se está trabajando en preparar el sistema de salud, “si los casos siguen aumentando no va a alcanzar”.

“ La ocupación crece muy rápido. El 1 de Julio teníamos 594 pacientes adultos internados por coronavirus en terapia intensiva en el AMBA,el 24 de Julio 874, el 1 de Agosto 993 y hasta ayer ya eran 1089. Nos quedan 480 camas libres en el sector público, para más de 13 millones de personas”, detalló el viceministro de Salud.

“En provincia de Buenos Aires, tenemos la tasa de mortalidad baja (141 por millón) y eso es porque todavía hay camas libres. Si esas plazas se ocuparían, no tendríamos respuesta para el pueblo, ni para nuestros profesionales y vamos a tener la triste foto que vimos en varios países del mundo”, expuso en comparación a la situación de la pandemia de coronavirus a nivel global.

Kreplak hizo mención aparte para los trabajadores del sistema de salud que están “haciendo un esfuerzo increíble para cuidarnos y viendo como sus compañeros y compañeras se enferman y hasta fallecen” y detalló que en la provincia de Buenos Aires “al 5 de Agosto, ya tuvimos 33 trabajadores y trabajadoras de la salud fallecidos por contagio de coronavirus y actualmente tenemos una tasa de contagios en el sector de salud del 6,3% sobre el total de los casos”.

“Enorme respeto, admiración y acompañamiento a todas y todos los profesionales de la salud que dejan todo por nuestro bienestar. Tenemos que agradecer y ponernos en la piel de cada uno de ellos que están conviviendo con la pandemia a diario. Por ellos también debemos cuidarnos. Como médico y trabajador de la salud sé que es muy difícil seguir adelante cuando sabemos de un contagio en el ambiente laboral, por eso, también adentro de los hospitales y de las clínicas es muy importante extremar las pautas de cuidado, el uso de EPP y la circulación interna”, expresó.

Y finalizó: “Una vez más y no me voy a cansar de repetirlo. Necesitamos cuidarnos entre todos y todas. Esto tiene un final, no es para siempre, queremos salvar vidas, que menos bonaerenses tengan que atravesar el dolor de perder un familiar, un amigo, una amiga”.