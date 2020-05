Nicolás Cabrera embargó a Independiente por $7.500.000

Cabrera, quien fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente, le envió una carta documento al club reclamando la mencionada cantidad de dinero, según informó el medio partidario De la cuna al infierno.

De todas maneras, desde el club aún no se expresaron acerca del embargo del ex mediocampista surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata y que también jugó en Racing, Newell´s y Vélez antes de llegar a Independiente.

Por otra parte, el futbolista Jonathan Menéndez a quien el próximo 30 de junio se le termina el préstamo a Talleres de Córdoba y debe retornar a Independiente señaló que no la pasó “bien” en el club de Avellaneda y que le gustaría quedarse en la entidad cordobesa.

“Soy sincero, acá en Talleres soy feliz. Es mi casa y me gustaría quedarme. No me he comunicado con la gente de Independiente. Hace mucho tiempo que no hablo, pero esta situación económica que viven ellos podría ser provechosa para arreglar un nuevo vinculo”, expresó.

En diálogo con Futbolémico, el delantero manifestó: “No la pasaba bien en Independiente, hasta me costaba ir a entrenar. Cuando volví a Talleres, estaba feliz. Iba a entrenar y me reía con los chicos. Me sentía en casa y eso es impagable”.