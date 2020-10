Natalia Oreiro recordó el excéntrico pedido que le hizo a Alejandro Romay cuando protagonizaba “Ricos y famosos”

En 1997 el “zar de la televisión” sorprendió a la actriz cumpliéndole un sueño.

Natalia Oreiro recordó una anécdota de Ricos y Famosos.

En sus inicios, Natalia Oreiro fue protagonista de una de las novelas de mayor audiencia de la televisión, Ricos y famosos, que se emitió en Canal 9 entre enero 1997 y diciembre 1998 en dos temporadas de más de 175 capítulos cada una.

En una reciente entrevista, la actriz recordó una imperdible anécdota de esa época. “Había llegado hace tres años de Uruguay y me dieron esa oportunidad, que era algo que no esperaba. Fue un protagónico total con Diego Ramos”, comenzó diciendo.

Oreiro resaltó que Ricos y famosos, una de las novelas más exitosas de Canal 9, requería una inversión altísima en producción. “Fue una de sus últimas grandes producciones de Alejandro Romay. Creo que después de eso, se retiró. Fueron dos temporadas y yo participé en una sola, la primera. Las grabaciones tenían de todo, una escalera imponente, los helicópteros…”, detalló en diálogo con Rodrigo Lussich en Los escandalones.

La actriz rememoró una charla que tuvo con el “zar de la televisión”. “Mirá qué inconsciencia la mía que le dije: ‘Hace tres años que estoy en Buenos Aires, necesito vacaciones’. Por suerte no paraba, pero no tenía días libres. Entonces me dijo: ‘Vos grabá esta novela porque es tu momento, pero elegí un lugar en el mundo que quieras conocer y nos vamos todos a grabar ahí’. A los seis meses le golpeé la puerta y le dije: ‘¿Recuerda, Alejandro, que usted me dijo…?’ Me dijo que sí y me preguntó a dónde quería ir. Le dije a Cuba”, relató.

Dicho y hecho. Ella y el resto del elenco se trasladaron a La Habana para grabar las escenas de la boda de su personaje y Diego Ramos. “Hoy lo pensás y es imposible por los costos. Fue precioso. Hicimos las grabaciones de uno de los casamientos que tuvo Ricos y Famosos en Cuba. Tengo hermosos recuerdos, al igual que del elenco: todas súper estrellas”, remarcó.

Natalia Oreiro sorprendió a todos en el “Cantando 2020”

El 14 de octubre, Natalia Oreiro desplegó todo su encanto en la pista del Cantando. La estrella de la música fue convocada para la ronda de tríos por Jey Mammon y Carla del Huerto. La cantante y actriz deslumbró a todos con su presentación en la pista.

La performance comenzó con un fragmento del documental “Nasha Natasha” que la artista grabó durante su gira por Rusia. Luego, el humorista -en el piano- empezó a interpretar “Me muero de amor”, uno de los hits de la uruguaya.

Después de eso, Jey y Carla pasaron a “Que sí, que sí”, un tema que Oreiro compuso para la película Un argentino en Nueva York, que protagonizó junto a Guillermo Francella.

Rápidamente, el cómico y su compañera siguieron con “Que digan lo que quieran”, otro de los grandes éxitos de la estrella de la música, que apareció en escena para sorpresa de todos en el estudio.

Cuando terminó la performance, Oreiro felicitó a Jey y Carla por su actuación. “A mí me pone re contenta que chicas más jóvenes interpreten mis temas en este programa”, afirmó y, al mismo tiempo, dio ejemplo de su humildad: “Me parece un poco fuerte esto del homenaje”.

El humorista estaba maravillado con la presencia de la uruguaya en el programa y se lo hizo saber. “Tiene un ángel especial esta mujer. Cuando bajó la escalera, dije: ‘Bajó la Virgen de Lourdes’”, exclamó Jey.