Natalia Oreiro presenta versión en ruso de “Me muero de amor”

La cantante anunció que lanzará de sus canciones más reconocida pero traducida en otro idioma. Esto se da en el marco del documental Nasha Natasha.

Natalia Oreiro está viviendo unos días muy emocionantes, ya que lanzó su documental y se encuentra disponible en Netflix. En él se puede ver como la artista uruguaya revoluciona a Europa del Este, a través de una gira que realizó en el año 2015.

Ahora, la cantante y actriz fue por má sorpresas y subió a plataformas digitales la versión en ruso de uno de los clásicos de su repertorio “Me muero de amor”, cuyo clip la reúne nuevamente con el actor Facundo Arana, su pareja de ficción en la tira “Muñeca brava” (1998-99)

El video de esta pieza fue dirigido por el uruguayo Martín Sastre, también responsable del documental “Nasha Natasha” que la plataforma Netflix estrenó el 6 de agosto último y que se basa un tour de recitales por 16 ciudades de Rusia en 2014.

“El amor incondicional de mis seguidores rusos me conmueve. Cuando me preguntan el porqué no tengo una respuesta, porque es algo que te pasa en el corazón”, le dijo Oreiro a Télam antes del estreno del filme.