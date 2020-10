Nadal sigue siendo el “rey”: arrasó a Djokovic y ganó por 13º vez Roland Garros

El español Rafael Nadal (2 del ránking mundial) demostró por qué es considerado el mejor jugador de la historia sobre polvo de ladrillo al conseguir su título número 13 en Roland Garros, tras arrasar en la final al serbio Novak Djokovic (1°).

El partido decisivo en la cancha central “Philippe Chatrier” del complejo parisino en el Bosque de Boulogne mostró a un Nadal apabullante, sin darle ningún hueco de oportunidad a Djokovic, definido con parciales de 6-0, 6-2 y 7-5, en dos horas y 40 minutos de juego.

El mallorquín, que además consiguió su triunfo número 100 en el polvo de ladrillo parisino con apenas dos derrotas en quince años de competencia, llegó a su vigésimo título de Grand Slam, donde igualó la marca del suizo Roger Federer, como máximos ganadores de la historia.

En su trayecto al título, además de Djokovic, el español había superado al bielorruso Egor Gerasimov (83), al estadounidense Mackenzie Mc Donald (236), al italiano Stefano Travaglia (74), al norteamericano Sebastian Korda (213), al italiano Jannik Sinner (75) y al argentino Diego Schwartzman (14) en semifinales. ¿El detalle? No perdió ningún set.

Si existían dudas de lo que podía hacer Nadal a sus 34 años, se disiparon en apenas 45 minutos, que fue el tiempo que tardó en ganar el primer set por un tremendo 6 a 0.

En el segundo parcial Djokovic -campeón del US Open donde no había jugado Nadal para resguardarse por la pandemia del coronavirus- quedó rápidamente 1-4 abajo en el marcador y no pudo recuperarse.

El tercer set fue lo mejor del partido, jugado bajo techo ante la amenaza de lluvia en París, porque “Nole” pareció haber despertado al conseguir los dos primeros juegos con su saque y recuperar inmediatamente un quiebre por parte de su rival para igualar 3-3.

Si bien Djokovic cometió constantemente errores no forzados -ítem donde Nadal sólo acumuló 14 en todo el partido-, la actitud ganadora y mente fría característica del español fue lo que prevaleció.

“Rafa” se quedó con el saque del serbio para ponerse 6-5 arriba y así coronar un nuevo título con su servicio y ante un aforo reducido de público por las razones sanitarias.

A Nadal, el tiempo lo transformó en el máximo ganador en la historia de este Grand Slam por amplio margen: acumula más del el doble de los seis que sumó el sueco Björn Borg en su trayectoria deportiva.

“Ganar Roland Garros significa todo para mí”

Nadal expresó su alegría por un nuevo título en Roland Garros y remarcó que este Grand Slam “significa todo” para su carrera.

Luego de alzar por decimotercera vez el trofeo de los Mosqueteros, Nadal valoró haber ganado el título en un contexto “duro” y, a la vez, minimizó el hecho de igualar los 20 Grand Slam deFederer.

“Fue un año duro y ganar aquí significa todo para mí. No es el momento ahora de pensar en esa cifra de 20 o en igualar a Federer. Para mí es solo un título más en Roland Garros, es muy importante. La mayoría de los mejores momentos de mi carrera los he vivido en esta pista”, aseguró Nadal.

“Jugar aquí es una inspiración y la historia de amor que tengo con esta ciudad y esta pista es inolvidable. Espero que el año que viene podamos celebrar el torneo en esta gran pista nueva llena de gente. Es algo más que un sueño, es mejor que mis mejores pensamientos. Estamos en una situación difícil y no es tan feliz porque no podemos celebrar de manera normal. Gracias a todos los que hacen posible el torneo”, agregó el español que alcanzó su triunfo número 100 en el polvo de ladrillo de París.

Nadal, quien se mostró muy emocionado durante la ceremonia de premiación, también aprovechó para enviar un mensaje a “todo el mundo” en medio de la pandemia de coronavirus.

“Quiero mandar un mensaje para todo el mundo, porque estamos pasando uno de los peores momentos que se recuerdan luchando contra este virus. Hay que seguir hacia adelante, estar positivos, lo superaremos juntos”, arengó.

A los 34 años y a quince de su primera conquista en suelo parisino, Nadal reveló que ganar Roland Garros lo motiva para seguir en busca de “nuevos objetivos”.

“Me da mucha energía para seguir entrenando. Siempre hay nuevos objetivos. Me gusta el tenis, me gusta la competición, tengo una carrera que nunca hubiera imaginado, pero sigo teniendo mucho amor y respeto por este deporte”, cerró.