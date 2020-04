Música: murió Bill Withers, emblema del soul

Bill Withers, referente de la música soul

El referente de la música soul estaba internado y tuvo complicaciones cardíacas. En 2015 había sido inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Bill Withers, uno de los cantantes de la música soul más influyentes de todos los tiempos, murió a los 81 años por complicaciones cardíacas. La noticia la dio a conocer su familia a través de un comunicado de prensa.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado por conectarse con el mundo en general, con su poesía y música. Hablaba honestamente con las personas y las conectaba entre sí. Una vida tan privada como la que vivía cerca de familiares y amigos íntimos. Su música siempre pertenecerá al mundo”, escribieron sus seres cercanos para despedirlo.

Withers fue el creador de himnos de la música popular como “Ain’t no sunshine”, “Lean on me” y “Use Me” a lo largo de una carrera que concluyó abruptamente en 1985. En 2015 fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll recibiendo el mayor reconocimiento a una trayectoria monumental que marcó a cantantes de diferentes épocas.