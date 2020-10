Murió Raúl Portal: la emotiva despedida de su hijo Gastón

El productor escribió un mensaje en Twitter tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Raúl Portal a los 81 años.

Una hora después de haberse difundido la triste noticia de la muerte de Raúl Portal, su hijo Gastón escribió un profundo mensaje en Twitter para homenajearlo.

“Chau viejo. Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo, pero es una buena idea”, expresó el productor.

Portal murió a los 81 años luego de luchar contra varios problemas de salud vinculados desde 2019 a secuelas por tres accidentes cerebrovasculares.