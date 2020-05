Murió por coronavirus un histórico referente de un comedor en la Villa 31

Víctor Giracoy, quien estaba internado desde el domingo 10 de mayo, lideraba el comedor “Estrella de Belén” desde hacía más de un cuarto de siglo. “El barrio Padre Mugica está de luto”, afirman sus vecinos. Ya son 1.201 los contagios en los barrios vulnerables porteños.

Víctor Giracoy, referente de más de 25 años en el comedor “Estrella de Belén” del Barrio 31 de Retiro, falleció por coronavirus, informó hoy el Comité de Crisis de ese barrio.

“Tenía casi 60 años y era una persona de riesgo porque tenía diabetes y obesidad. Estaba internado desde el domingo pasado. Creemos que se contagió en el comedor pero no sabemos bien”, dijo a Télam Héctor Guanco, integrante del comité, y agregó que “Víctor era muy bueno, lo querían mucho en el barrio”.

“Era un referente del barrio, desde la época de la dictadura. Era una persona indiscutible”, dijo a Télam Emilia, otra integrante del Comité de Crisis Barrio Padre Mugica.

“El barrio Padre Mugica está de luto, otra víctima del Covid-19 en nuestro barrio, Víctor Giracoy, más conocido como el ‘Oso’. Llevaba adelante el comedor ‘Estrella de Belén’ con más de 25 años en el barrio. Su familia, al igual que muchas, resistió a las topadoras en los años 90″, señalaron desde el comité en un comunicado.

“El Oso era radical y fiel a sus convicciones, buen cocinero (vamos a extrañar tus locros), devoto de la virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, buen padre y esposo, llegó desde Jujuy, de pibe era futbolista y tenía equipos juveniles en el barrio”, agregaron.

Giracoy falleció el sábado tras estar casi una semana internado por coronavirus, que hasta esta semana infectó a más de 851 personas en el Barrio 31, el más afectado en la Capital Federal.

“Es triste saber que sus hijos y familiares no se pudieron despedir y más triste es saber que no van a poder hacerlo, no se pueden abrazar entre ellos para tener un consuelo porque están aislados en distintos lados”, se lamentaron desde el comité.

“Es momento de tomar conciencia, porque nuestros seres amados más vulnerables frente a este virus, corren mucho peligro”, recordaron y aseguraron que “seguiremos en la lucha en defensa de nuestro barrio y nuestros vecinos exigiendo al gobierno de la ciudad todas las medidas necesarias para enfrentar esta emergencia sanitaria”.

Hasta ahora el Gobierno porteño informó nueve muertes en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia, y el último fallecimiento fue reportado el 13 de mayo.

Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en esos barrios, de los cuales 141 ya se recuperaron, según informó esta mañana la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

