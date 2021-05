Murió Nick Kamen, autor de ‘I Promised Myself’, a los 59 años

El artista se hizo conocido en 1985 por salir en calzoncillos en un anuncio de una famosa marca y su popularidad le hizo iniciarse en el mundo de la música.

El mundo de la música se ha teñido de negro después de conocerse la noticia de que el artista Nick Kamen ha fallecido a los 59 años, tal y como el cantante Boy George informó en Instagram con un post en el que se despedía de él.

Ivor Neville Kamen, más conocido como Nick Kamen, saltó a la fama en 1985 por protagonizar un anuncio de la marca Levi’s en el que aparecía en calzoncillos en una lavandería. Esto hizo que comenzara a llamar la atención como sex symbol y, con solo 18 años, inició su carrera en el mundo de la música.

Incluso Madonna se fijó en él y le propuso cantar el tema compuesto por Stephen Bray. En 1986 lanzaron Each Time You Break My Heart, la canción con la que la reina del pop quiso colaborar con él por su «carisma» y su «hermosa voz».

Este éxito, que alcanzó el número cinco en las listas de Reino Unido, hizo que Kamen continuara con su carrera, llegando a grabar cuatro discos entre 1987 y 1992. Pero, sin duda, su canción más popular y por la que más se le conoce es I Promised Myself, que fue lanzada en 1990 y alcanzó el número uno en ocho países europeos distintos.

Por ello, muchos han sido los rostros que han querido despedirse de él después de que haya fallecido a los 59. «¡Que descanse en paz el hombre más bello y dulce, Nick Kamen!», escribió Boy George.