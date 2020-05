Murió Little Richard, uno de los padres del rock que inspiró a Elvis, los Beatles y los Stones

Tenía 87 años. Es recordado por canciones como “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly” y “Long Tall Sally”.

Little Richard, considerado uno de los fundadores del rock que rompió barreras musicales, murió a los 87 años, reportó la prensa estadounidense.

El pianista y cantante es recordado por canciones como “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly” y “Long Tall Sally”, estableciendo una línea que seguiría toda una generación de músicos.

Hasta el momento no fueron aclaradas las causas de su deceso.

Nacido en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1932, se retiró recientemente, en 2013, al cumplir 80 años.

Era el segundo de los 12 hermanos nacidos en el seno de una familia de la que fue expulsado en la adolescencia, aunque sería adoptado por una familia blanca.

Con su voz ronca y su estilo inconfundible, inspiró a artistas como Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones hasta Creedence Clearwater Revival y Elton John. Decenas de solistas y bandas, entre ellas Queen, interpretaron algunos de sus clásicos en sus conciertos en vivo.

En una entrevista con la edición estadounidense de ‘Rolling Stone’, admitió en 2013 que se sentía acabado poco después de actuar en el Howard Theatre de Washington, donde afirmó: “Jesús, ayúdame. Casi ni puedo respirar, es horrible”.

Comenzando con “Tutti Frutti” en 1956, Little Richard tuvo una serie de éxitos como “Long Tall Sally” y “Rip It Up” ese mismo año, “Lucille” en 1957 y “Good Golly Miss Molly” en 1958.

“Escuché a Little Richard y Jerry Lee Lewis, y eso fue todo”, dijo Elton John a Rolling Stone en 1973. “Nunca quise ser otra cosa”.