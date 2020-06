Murió Juan Carlos Casas, histórico actor de Alberto Olmedo

La Asociación Argentina de Actores anunció esta mañana la muerte, a los 92 años, del actor Juan Carlos Casas quien, durante más de veinte años, fue el inseparable asistente y amigo de Alberto Olmedo y padre del escritor y periodista Fabián Casas . Nacido en 1928, su carrera como actor empezó en espectáculos infantiles junto a Juan Carlos Altavista , de quien se convirtió en su asistente. No se informaron las causas de su muerte.

Como intérprete participó en las películas El pibe cabeza , de Leopoldo Torre Nilsson; Los fierecillos se divierten y Los reyes del sablazo , de Enrique Carreras; No habrá más penas ni olvido , de Héctor Olivera; y Marc, la sucia rata, de Leonardo Fabio Calderón, entre otras. Desde 1965 fue la mano derecha de Olmedo, quien murió en 1988. De hecho, Casas fue uno de los que compartió los últimos días del gran actor cómico en Mar del Plata, en donde llenaba la sala con la obra Éramos tan pobres . En teatro, Casas trabajó en Deliciosamente amoral, dirigido por Homero Cárpena.

En varios reportajes y como en algún poema, Fabián Casas se refirió a su padre, de quien se desconoce el motivo de su muerte. En un reportaje publicado en LA NACION en el cual narró una anécdota que aparece reflejada en el libro “Relatos Bonsai”: “Yo no me hablaba con mi papá, estábamos peleados. Entonces, llegué al canal, y Beatriz Salomón me dijo: «Están grabando, esperalo en el camarín». Estaba todo armado, clarísimo. Y en un momento, Alberto se sienta conmigo y me dijo: «Tu papá está preocupado porque estás tomando drogas». Me empezó a hablar como aleccionando. Y me decía todo eso vestido de manosanta y con la peluca en la mano. Era raro. Pero para mí era como mi tío. Los hijos de Olmedo son muy amigos de mis hermanos, son como primos”.