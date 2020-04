Murió Gene Deitch: fue dibujante de Tom y Jerry y Popeye

A los 95 años falleció el histórico dibujante Gene Deitch, quien dio vida a personajes como Tom y Jerry y Popeye.



Gene Deitch era ilustrador, animador, director de cine y productor. Nacido en Estados Unidos, ganó un Oscar 1960 por Mejor Cortometraje de Animación gracias a su film “Munro”. Falleció a los 95 años por causas que aún se desconocen.

El editor de origen checo, Petr Himmel, dijo a The Associated Press que Deitch murió inesperadamente durante la noche de jueves en su departamento en el barrio Little Quarter de Praga.

Además de haber ganado el mencionado Oscar, fue nominado para el mismo premio dos veces en 1964 por los films “Aquí está Nudnik” y “Cómo evitar la amistad”. Sin embargo, en aquel año no se llevó ninguna estatuilla.

Nacido el 8 de agosto de 1924 en Chicago, Deitch llegó a Praga en 1959 con la intención de quedarse durante 10 días, pero se enamoró de su futura esposa, Zdenka, y se quedó en la capital checoslovaca. Desde ahí dirigió 13 episodios de Tom y Jerry y también algunos de la serie Popeye El Marino.

Escribió un libro de memorias, al que tituló “Por el amor de Praga”. En él logró capturar la vida en la Checoslovaquia comunista y más tarde en la República Checa después de la Revolución Velvet anticomunista de 1989. En 2004, recibió el Premio Winsor McCay por su contribución a la animación.

Desde 1968 hasta su retiro en 2008, Deitch fue director principal de animación de Weston Woods Studios (con sede en Connecticut, Estados Unidos). Su cortometraje The Giants de 1969 fue prohibido en Checoslovaquia debido a las críticas percibidas de la invasión soviética de 1968.

FUENTE: ANIMATION MAGAZINE