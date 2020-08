Murió el profesor y periodista, Mario Alejandro Higonet

El periodista y profesor de Historia, Mario Higonet, falleció este viernes en Santa Rosa a los 62 años, luego de luchar varios años contra una enfermedad neuromotora denominada Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA).

Por la pandemia del coronavirus no hubo velorio y sus restos fueron trasladados directamente al cementerio Parque.

Mario Higonet fue en su momento corresponsal de este medio Hora de Opinión y con el tuvimos una relación de amistad que fue más allá de la profesión, ya que ambos compartíamos la pasión por San Lorenzo de Almagro.

Luego de mucha lucha, Mario habia pedido que le autoricen la eutanasia: «Solicito a las autoridades sanitarias la práctica de la eutanasia para casos como el mio. Esta enfermedad avanza a diario y te destruye además es un gran negocio para médicos y droguerías. Si hay decisión política se puede dar una respuesta adecuada porque esto no es vida», había escrito en su muro de facebook.

Años atrás, entrevistada por medios nacionales, su ex mujer, Mirta Schiel, dijo que «cuando voy a verlo, moviendo la boca, me dice: `me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir´».

La enfermedad a Mario le fue diagnosticada hace un lustro.Hace años se realizó una campaña en su Guatraché natal para recolectar dinero y ayudarlo afrontar su tratamiento.

Y, si bien se pudo atender en el Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba, su cuadro se profundizó hasta que perdió por completo la movilidad de sus miembros.

Desde ese momento, Higonet permaneció inmovilizado pero con la ayuda de familiares y amigos pudo publicar sus sensaciones y comunicarse con amigos y conocidos.

Mario era oriundo de Guatraché, y hermano de la ex senadora nacional e intendenta de esa localidad, María de los Ángeles Higonet.

Fue homenajeado, en su momento, por Pampero de Guatraché, en pleno campo de juego, ya que en su juventud jugó al fútbol en este club donde existiría la intención de depositar sus cenizas.

Querido Mario, fuiste un ejemplo de lucha, mereces descansar en paz.