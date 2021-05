Murió el papá de Brenda Gandini a los 69 años

Se trata de Carlos Alberto Gandini. Recientemente, la actriz había hablado de la buena relación que tenía con él.

El padre de Brenda Gandini, Carlos Alberto Gandini, murió a los 69 años en Cipolletti, ciudad donde residía y crió a su hija. Las causas de la muerte no fueron confirmadas, pero sí se sabía que padecía varias complicaciones de salud. Era

En una entrevista reciente con PH, Gandini había contado sobre el fuerte vínculo que la unió con el hombre. «No viví con mi mamá hasta los 18 años que me vine a vivir con ella. Por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato. La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede», comentó.

«Nuestros padres vivieron otra historia, otros tipos de permisos, mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo ‘qué bueno que no estuvo en la casa conmigo e hizo lo que quiso’», agregó.

Brenda también contó que tiene un gran vínculo con Pato, la mujer del hombre. «Le agradezco a Pato, la mujer de mi papá. Gracias enorme, porque soy lo que soy gracias a ella», manifestó en esa ocasión.