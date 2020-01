Morresi rechazó la designación de Macri en la Fundación FIFA

El ex secretario de Deportes se sumó a los que rechazan el nuevo cargo del ex presidente. “Castigó a las organizaciones deportivas de base, llevó adelante políticas que conducían a la venta de infraestructura deportiva de alto rendimiento y no demostró la voluntad política de solucionar las dificultades económicas a las que se vieron sometidas”, detalló.

Claudio Morresi

El legislador porteño del Frente de Todos, Claudio Morresi, rechazó la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

En un proyecto presentado en la Legislatura, que lleva la firma de varios legisladores, el ex Secretario de Deportes de la Nación expresó su repudio y consideró que “resulta inconcebible que quien con su gestión ha multiplicado la pobreza de nuestra Nación y que, a su vez, ha actuado reiteradamente en contra de la actividad social que realizan nuestros Clubes de Fútbol, sea designado al frente de una institución que persigue el objetivo de mejorar la vida de los jóvenes desfavorecidos en todo el mundo”.

Además agregó que “es importante recordar que Mauricio Macri castigó a las organizaciones deportivas de base, llevó adelante políticas que conducían a la venta de infraestructura deportiva de alto rendimiento y no demostró la voluntad política de solucionar las dificultades económicas a las que se vieron sometidas dichas instituciones en virtud de su acción de gobierno”.

El legislador también remarcó que las políticas que ha defendido Macri durante su vida pública están en contradicción con los principios de la Fundación de la FIFA, la cual busca un “cambio social positivo a través del futbol”.

“Acompañamos las declaraciones de la Asociación del Futbol Argentino, de la Superliga Argentina de Futbol y de dirigentes de todos los niveles del futbol nacional”, finalizó Morresi.