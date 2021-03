Mirtha Legrand, contundente: «Hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”

La diva habló y sorprendió a todos cuando reveló los motivos por los que no volverá a la televisión argentina.

Los programas de Mirtha Legrand ya están ultimando detalles para volver al aire, pero estarán conducidos por Juana Viale. Así como se vio en los últimos meses del 2020, la nieta de la «Chiqui» se hará cargo de ambas ediciones, hasta que su abuela pueda volver.

Pero según había informado la producción de Canal 13, Mirtha estaría sentada en la mesa el próximo 27 de marzo, aunque al parecer surgieron algunos problemas en el diálogo.

«Chiquita» charló con Teleshow y lanzó una advertencia desconocida hasta el momento. “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, explicó Mirtha y así aseguró que no aparecerá este fin de semana en eltrece, e incluso no hay fecha clara.

En ese plan de confesiones, Legrand aclaró sobre la espera de la aplicación de la Sputnik: “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”. Ante esta situación, deberán pensar como solucionan esto y si la diva finalmente estará para el estreno de ambos programas.