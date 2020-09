“Militen la gestión”: el pedido de Alberto Fernández a los ministros

El presidente Alberto Fernández quiere más participación de los miembros del Gabinete, que se muestren en público contando su trabajo y apoyando las decisiones que toma el Gobierno.

El último martes, en una de las reuniones de Gabinete que se hicieron en Casa Rosada, Santiago Cafiero arengó a la tropa y pidió que “se exhiban más activos”. Según se pudo reconstruir al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete no le gusta mucho la pasividad de algunos ministros, que últimamente no se exponen mucho o que no salen en ningún medio a defender los embates de la oposición. Además se les pidió que deben “mostrar gestión, estar cerca de la gente y militar”.

En el Gobierno saben que los medios opositores quieren imponer su agenda y no mostrar nada positivo de estos casi diez meses de mandato: “Arreglamos la deuda con el 99% de los acreedores extranjeros y la tapa fue una explosión en Beirut, imaginate”, cuentan quienes caminan todos los días los pasillos de la Rosada.

Aunque dejan en claro que los movimiento de Alberto Fernández no se basan en las tapas en contra. “En el 2019 ganamos la elección militando nuestra agenda, no con la de los medios. Militamos casa por casa, escuchamos a la gente y ganamos. Ahora seguimos haciendo lo mismo. Ese mensaje se les bajó a los ministros: tienen que mostrarse más y militar la gestión”, aseguraron a minutouno.com desde la mesa chica de Presidencia. Y agregaron: “Algunos ya se expusieron más esta semana, salieron en los medios para contar cómo están trabajando, las inversiones que vienen y apoyando las medidas. Escucharon y entendieron”.

El mensaje fue para todos los ministros y ministras. No hubo encono con alguien en particular y esperan que este zamarreo tenga su efecto. “Internas no hay. Todos están comprometidos y sin divisiones. Quisieron hacer creer que Martín Gúzman iba para un lado y el gabinete económico para otro. No es así”, afirmaron voceros.

Por ejemplo este sábado, el Jefe de Gabinete salió a cruzar por Twitter a la titular del Pro y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas.” Y agregó: “no hay que dejar pasar cuando mienten”.

Por su parte, Alberto Fernández prepara otra semana de anuncios, viajes y visitas. “Seguiremos con nuestra agenda, como en las últimas semanas, mostrando todo lo que estamos haciendo”, aseguraron quienes pasan muchas horas con el Presidente. Volverá nuevamente a la Casa Rosada (estuvo el jueves), aunque no descartan que sume más días en su oficina de calle Balcarce para dejar su búnker diario en Olivos.

Alberto Fernández visitará, además, más fábricas y Pymes. La idea también es ir a alguna localidad de la Provincia de Buenos Aires, no sólo la semana que entra sino las siguientes. Hasta ahora el único viaje confirmado es el martes a Rosario donde el coronavirus está golpeando duro. Es probable que además sume otro viaje “la agenda de Alberto es muy diversa”.

En la principal ciudad santafesina, el Presidente presentará el Plan Detectar Federal: “La pandemia sigue expandiéndose por el interior. Continuaremos trabajando y aportando desde la nación a todos como los hicimos siempre. Debemos concientizar que el virus no se fue y que queda mucho por delante”, contaron .

Por otro lado, son concientes que el panorama económico es grave, pero lo asocian a un contexto mundial que golpeó en todos lados y que se tomaron medidas para evitar una caída mayor: “Las decisiones que tomamos fueron un paliativo importante”, aseguraron, aunque tienen en claro que hay que reactivar la economía.

“Algunos indicadores muestran una mejora. Por ejemplo que casi el 70% del sector productivo ya no pidió mas el ATP, las autopartistas en algunos casos están trabajando en triple turno y el consumo energético creció en la industria”, citaron fuentes del gabinete económico que conduce Santiago Cafiero. Y agregaron: “Hay esperanzas que el crecimiento para el 2021 sea mayor al 5,5% pautado en el Presupuesto”.