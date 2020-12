Miguel Riglos avanza en la construcción de un centro de rehabilitación regional

El tema fue analizado en el marco de una reunión que el gobernador Sergio Ziliotto mantuvo con el intendente, Federico Ortiz, la semana anterior. También dialogaron sobre los pasos a concretar para conformar un parque industrial en esa localidad.

Ortiz indicó que si bien hubo un contacto permanente con el Gobernador durante todo el año, “la pandemia obligó a que los encuentros fueran virtuales, pero para mí fue muy importante haber podido reunirme personalmente para cerrar el año, hacer una evaluación de lo hecho y ya comenzar la planificación para 2021”.

“Llevo cuatro gestiones como intendente y si bien he tenido varias reuniones con distintos gobernadores en las que me ha ido muy bien, hoy debo decir que la reunión de trabajo que mantuve con Ziliotto fue sobresaliente”, sostuvo.

Centro de rehabilitación neurológica

“Este proyecto es trascendental y el gobernador no solo está muy informado sobre el mismo, sino que nos viene ayudando desde hace varios meses”, enfatizó Ortiz.

Detalló se trata de una obra que lleva más de 1.600 metros cuadrados cubiertos, que incluyen consultorios de fisioterapia, kinesiología, neurología, una pileta de agua caliente para rehabilitación, además de un sector destinado al deporte y la recreación donde se emplaza una pileta de 12.5 x 25 metros.

El jefe comunal detalló que además se suma en el mismo edificio un sector más comercial o turístico, donde funcionará “un restobar, jacuzzi y otros servicios de esas características”.

“Para Riglos este proyecto es fundamental por varios motivos. Primero porque nos constituimos en un centro de rehabilitación regional que atienda la demanda de centro sur de La Pampa y también porque nos habilita a trabajar el desarrollo turístico a partir de una prestación de excelencia”, detalló el Intendente.

Parque Industrial

Si bien se abordaron diversos temas durante el encuentro, Ortiz destacó especialmente lo analizado en relación al proyecto del Parque Industrial que “lo venimos desarrollando hace años, hemos logrado llegar hacia la Ruta 1 con uno de nuestros accesos y ahora tenemos la idea de trabajar fuertemente en la logística y la evaluación de las posibilidades para generar un complejo industrial”.

“Es un proyecto que tanto al Gobernador como a nosotros nos interesa muchísimo, por lo que acordamos iniciar con los trabajos preliminares, como son la evaluación de los servicios, compra de tierras y demás, para encausar un camino que nos permita concretarlo”, informó Ortiz.